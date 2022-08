Gazdaság

Szijjártó: napi maximum 5,8 millió köbméterrel több földgázt szállít Magyarországra a Gazprom

Szeptemberben és októberben a Gazprom a hosszútávú szerződésben rögzített mennyiségen felül naponta maximum 5,8 millió köbméterrel több földgázt szállít Magyarországra Szerbián keresztül - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter szerdán a Facebook-oldalán.



Szijjártó Péter Prágából, az EU-tagországok külügyminiszterei informális találkozójának szünetében bejelentkezve közölte: augusztusban a hosszútávú szerződésen felüli plusz gázszállítás maximális mértéke 2,6 millió köbméter volt, ezt emelik szeptember elsejétől napi maximum 5,8 millió köbméterre.



Egyúttal jelezte, hogy Magyarország az erről szóló szerződést aláírta az orosz gázipari vállalattal.



A magyar diplomácia vezetője közölte azt is, hogy a plusz földgázmennyiségek szállítása "technikai, technológiai kérdésektől" függ.



A megemelt mennyiség is hozzájárul Magyarország energiaellátásának biztonságához, és ahhoz, hogy az országban ne kelljen korlátozásokat bevezetni földgázhiány miatt - hangsúlyozta, kiemelve, hogy lesz elegendő földgáz Magyarországon.



Szijjártó Péter elmondta: Magyarország jól áll a gáztározók töltöttségét illetően, azok több mint fogyasztásarányosan 36,5 százalékon állnak, szemben az uniós országok 21,5 százalékos átlagával.



A tárcavezető a magyar kormány céljának nevezte a maximális energiabiztonság elérését, továbbá azt, hogy a földgáz hiánya ne okozzon gazdasági nehézségeket. Ezért döntött a kabinet a leszerződött mértékeken felüli földgázmennyiség beszerzéséről - idézte fel Szijjártó Péter, jelezve, hogy Magyarország földrajzi elhelyezkedéséből, a csővezetékek helyzetéből fakadóan az ország energiaellátásának biztosítása "lehetetlen, fizikailag kizárt" az orosz gázforrások használata és számításba vétele nélkül.



A külügyminiszteri informális találkozó - megfogalmazása szerint - "zűrzavaros, káoszos" részeire kitérve beszámolt arról, hogy általános érvényű vízumtilalom nem lép életbe orosz állampolgárokkal szemben. Több tagország is felszólalt ez ellen, "így tettem én magam is" - mondta.



Hozzáfűzte: ugyanakkor az EU fel fogja mondani a vízumkönnyítési megállapodást Oroszországgal, a döntéshez elegendő a tagországok minősített többsége.