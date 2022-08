Gazdaság

KSH: a második negyedévben 7,8 százalékkal nőttek a beruházások

A beruházások volumene 7,8 százalékkal nőtt a második negyedévében az előző év azonos időszakához viszonyítva, az előző negyedévhez képest pedig - szezonálisan kiigazítva - 2,5 százalékkal emelkedett - jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).



A beruházások növekedése a háztartások erőteljes, illetve a vállalkozások és a költségvetés mérsékelt aktivitásával magyarázható.



A beruházások bővüléséhez leginkább a feldolgozóipar járult hozzá 6,0 százalékponttal. Szintén növelte a beruházási aktivitást az ingatlanügyletek, valamint a mezőgazdaság beruházási teljesítménye 3,4, illetve 1,1 százalékponttal, míg a szállítás, raktározás és a művészet, szabadidő teljesítménycsökkenése 2,0, illetve 1,6 százalékponttal visszafogta a növekedés ütemét.



A 7,8 százalékos növekedésen belül a teljesítményérték hattizedét képviselő építési beruházások 4,8, a négytizedét adó gép- és berendezés beruházások 12,6 százalékkal nőttek. A gépberuházásokon belül az importált gépek volumene a belföldi gyártású gépekét meghaladó mértékben bővült.



A beruházási teljesítmény 53 százalékát megvalósító, legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások körében a fejlesztések volumene az előző negyedévek átlagos üteménél mérsékeltebben, 3,0 százalékkal nőtt. A beruházások 12 százalékát realizáló költségvetési szerveknél ugyanilyen visszafogott, szintén 3,0 százalékos bővülést mért a KSH. A központi szervek, valamint a helyi önkormányzatok egyaránt növelték tárgyieszköz-beszerzéseiket a bázisidőszakihoz képest - jegyezte meg a jelentés.



A feldolgozóipar fejlesztései az első negyedévi 22,4 százalékos ütemnél is élénkebben, 24,9 százalékkal nőttek, a második legnagyobb beruházónak számító, a nemzetgazdaság fejlesztéseinek közel ötödét megvalósító ingatlanügyletek beruházási teljesítménye jelentősen, 18,7 százalékkal bővült az első negyedévi 6,3 százalék után, ami elsősorban lakásépítések, illetve ingatlanfelújítások kiemelt növekedésének tudható be.



A szállítás, raktározás beruházási volumene az előző negyedévekben tapasztalt növekedés után 11,8 százalékkal csökkent a magas bázishoz képest. A kereskedelem nemzetgazdasági ágban a vállalkozások visszafogták beruházásaikat így 1,4 százalékos volumencsökkenést jegyzett fel a KSH.



A mezőgazdaság beruházási teljesítménye az első negyedévi 20,9 százalékot követően ismét jelentősen, 25,2 százalékkal bővült, amihez hozzájárult az állattenyésztéssel, illetve a növénytermesztéssel foglalkozó nagyobb létszámú vállalatok fejlesztési ráfordításainak növelése is.



A hatodik legnagyobb súlyú művészet, szórakoztatás, szabadidő nemzetgazdasági ágban jelentősen, 29,7 százalékkal visszaesett a beruházási teljesítmény, elsősorban a versenysporttal kapcsolatos kisebb ráfordítások miatt.



Az első fél évben a beruházások volumene 8,1 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva.