Gazdaság

Húsz százalék felett nőttek a lakbérek júliusban

A lakbérek országos átlagban 23 százalékkal, Budapesten 25 százalékkal nőttek júliusban az egy évvel korábbihoz képest - közölte hétfőn a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).



Az egy hónappal korábbihoz képest országosan 2,3 százalékkal, Budapesten 3 százalékkal emelkedtek a kiadó lakások bérleti díjai.



Bár a nominális díjak idén márciustól mind országosan, mind Budapesten magasabbak voltak a 2020. januári csúcsnál, reálértéken a kínálati díjak továbbra is elmaradtak a járvány előtti szinttől. A fogyasztóiár-indexet figyelembe véve idén júliusban országosan 4,0, Budapesten 6,6 százalékkal alacsonyabbak voltak a reállakbérek, mint 2020 januárjában - közölte a KSH.



Az előző hónaphoz mérten leginkább a budai nem hegyvidéki kerületekben - 4,6 százalékkal - és a pesti belső kerületekben - 4,1 százalékkal - emelkedtek a lakbérek. A budai hegyvidéki kerületekben 2,5 százalékos, a pesti átmeneti kerületekben 3,0 százalékos, a pesti külső kerületekben pedig 1,0 százalékos volt a növekedés.



Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője az MTI-hez eljuttatott közleményben arra hívta fel a figyelmet, hogy sorrendben harmadik hónap volt a július, amikor az országos lakbérek több mint 20 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit.



Az áremelkedés lassulást mutat, a havi szinten mért 2,3 százalékos országos és 3 százalékos fővárosi júliusi adat elmarad a júniusi 3,8 és 4 százalékos mutatótól - jegyezte meg.



A szakértő arra is kitért: a kínálat augusztusban látott bővülése azt vetíti előre, hogy a bérleti díjak drágulási üteme tovább lassulhat.



Az ingatlan.com elemzése szerint augusztusban a budapesti kerületekben 120 és 295 ezer forint között mozogtak az átlagos bérleti díjak.



A megyeszékhelyek közül Székesfehérváron voltak a legmagasabbak az árak, ahol 160 ezer forint volt az átlagos bérleti díj, majd Győr és Veszprém következett 150-150 ezer forinttal. A legdrágábbak között volt még Debrecen 136 ezer, valamint Szeged 130 ezer forintos átlagdíjjal. Ezekben a városokban 13-30 százalékos drágulás ment végbe egy év alatt.



A legolcsóbb megyeszékhelyek közé sorolható Salgótarján, Békéscsaba és Kaposvár is, ám ezek 90-97 ezer forintos átlagos bérleti díja is 21-29 százalékos emelkedést tükröz egy év alatt - jelezte az ingatlanközvetítő cég.