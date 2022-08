Gazdaság

Tovább csökkentek a reálbérek Németországban

Elemzők szerint a reálbérek ősszel még tovább csökkenhetnek, mert az infláció akár a 9 százalékot is meghaladhatja, főleg az energia drágulása miatt. 2022.08.30 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A tartósan magas infláció miatt az év első három hónapja után a második negyedévben is csökkentek a reálbérek Németországban a szövetségi statisztikai hivatal (Destatis) hétfőn közölt adatai szerint.



Az április-júniusi időszakban a munkavállalók havi nominális keresete az egyszeri juttatásokkal együtt 2,9 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, a fogyasztói árak viszont jóval nagyobb mértékben, 7,6 százalékkal emelkedtek.



A keresetek növekedését felemésztő infláció miatt a reálbérek 4,4 százalékkal maradtak el az egy évvel korábbitól. Ennél nagyobb csökkenést legutóbb a koronavírus-világjárvány elején, 2020 második negyedévében mértek, akkor 4,7 százalékos volt a visszaesés.



A reálbérek az idei első negyedévben is csökkentek, 1,8 százalékkal, a bérek 4 százalékos nominális emelkedése és 5,8 százalékos infláció mellett.



A Destatis jelentésével kapcsolatban a Handelsblatt című lapban idézett elemzők szerint a reálbérek ősszel még tovább csökkenhetnek, mert az infláció akár a 9 százalékot is meghaladhatja, főleg az energia drágulása miatt.



Az infláció ugyan az utóbbi hónapokban némileg mérséklődött, júliusban 7,5 százalékon állt, leginkább a közlekedés költségeit csökkentő kormányzati intézkedések - az üzemanyag árára adott kedvezmény és a 9 eurós havi közlekedési bérlet - hatására. Ezek az intézkedések viszont a nyár végével kifutnak.



A kormány ezért újabb támogatási csomagon dolgozik. Az eddig kiszivárgott részletek szerint az első kettő - együttvéve bő 30 milliárd eurós - tehercsökkentő csomag után célzottan az alacsony és a közepes jövedelmű réteg helyzetén próbálnak javítani, a többi között közvetlen kifizetésekkel. Az új terveket várhatóan néhány napon belül bemutatják.