Gazdaság

MVM Next: külön igénylés nélkül kapnak jóváírást a feltöltőkártyás fogyasztók

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. automatikusan jóváírja a különbözetet minden olyan felhasználónak, aki augusztusban nem csak rezsicsökkentett áron tudta feltölteni előre fizetős árammérőjét, továbbá péntektől minden előre fizetős mérőt használó ügyfelének egységes elszámolási módot biztosít - tájékoztatta a társaság pénteken az MTI-t.



Az előre fizetős árammérők esetén alkalmazott, napokra kiszámolt elszámolási mód megszűnt, a továbbiakban az MVM Next a földgázügyfeleknél már érvényben lévő rendszer mintájára, egységes elszámolási módot biztosít minden felhasználó számára - hívta fel a figyelmet a vállalat.



Az előre fizetős mérők feltöltését a 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. közötti időszakban áramban 2523 kWh feltöltés mennyiségig a kedvezményes rezsicsökkentett, ezen szint felett pedig lakossági piaci áron fogja elszámolni az MVM Next egységesen, minden ügyfelénél - közölte az MVM Next.



Azok a felöltőkártyás ügyfelek, akik augusztusban nem csak rezsicsökkentett áron tudtak áramot vásárolni, visszamenőleg automatikus jóváírásban részesülnek. A korábbi számlákat a társaság érvényteleníti, és az új elszámolási mód szerint újra kiállítja.



Az MVM Next régi ügyfelei esetében a piaci ár és a rezsicsökkentett ár különbözete a folyószámlájukra érkezik majd, így a túlfizetést későbbi töltés esetén fel tudják használni.



Azoknak az ügyfeleknek, akiknek tavaly még az Elmű-Émász volt az áramszolgáltatója, a társaság szeptemberben egy feltöltőkódot generál, amelyet elküld az ügyfélnek, ez pedig egy tetszőleges későbbi időpontban lesz felhasználható.



A közleményben emlékeztettek arra, hogy a rezsicsökkentés továbbra is minden magyar háztartás számára megmarad az átlagfogyasztás mértékéig. Az azt meghaladó fogyasztás elszámolása lakossági piaci áron történik, amely a világpiaci árhoz képest jóval kedvezőbb.