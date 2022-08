Egészségügy

Kormányzati intézkedést vár a kórházak adósságrendezése érdekében az Orvostechnikai Szövetség

Mihamarabbi kormányzati intézkedéseket vár az egészségügyi intézmények lejárt adósságállományának rendezése érdekében az Orvostechnikai Szövetség (OSZ).



Az OSZ csütörtöki, MTI-hez eljuttatott közleményében úgy értékelte, hogy Magyarország gazdasági teljesítménye lehetővé tenné, az egészségügyi intézmények finanszírozási hiányosságai, valamint várható költségnövekedései pedig szükségessé is teszik a mihamarabbi adósságrendezést.



A Magyar Államkincstár által közzétett adatok szerint a fekvőbeteg-ellátást végző magyarországi egészségügyi intézmények összes lejárt adóssága július végén meghaladta a 29 milliárd forintot. A négy orvosegyetem lejárt tartozásállományával együtt ez az összeg 35 milliárd forint - ismertették.



Azt írták: az intézményrendszer ezt az adósságot úgy halmozta fel, hogy egyrészt az idei évi teljesítménye jelentősen elmarad a 2019. évitől, másrészt a koronavírus-járvány idén már lényegesen kisebb terhelést jelentett az ellátórendszernek, mint az előző két évben.



Eközben a Központi Statisztikai Hivatal 6,5 százalékos GDP-növekedést mutatott ki 2022 második negyedévére. "A Pénzügyminisztérium adatai szerint ezzel a növekedéssel hazánk dobogós az Európai Unióban" - emelte ki a szövetség.



Mindezek alapján az Orvostechnikai Szövetség azt kéri, hogy a kormány mihamarabb intézkedjen az egészségügyi intézmények lejárt adósságállománynak rendezéséről. Azért is, mert az év hátralévő részében a kórházakat extrém módon fogja terhelni az energiaárak emelkedése, amelynek finanszírozásához jelenleg nem rendelkeznek forrással - emelték ki, hangsúlyozva: továbbra is szükségesnek tartják, hogy a kormány részéről megszülessenek azok a finanszírozási döntések, amelyek révén meg lehet akadályozni a kórházi adósságok keletkezését.