Energiaválság

Energiahivatal: júliusban tovább nőtt a villamos energia ára

2022.08.25 11:55 MTI

Júliusban tovább emelkedtek a villamosenergia-árak Európában, miután ugrásszerűen nőtt a földgáz ára az orosz gázszállítások csökkentése miatt - közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) havi villamosenergia-piaci jelentésében csütörtökön az MTI-vel.



Kiemelték: a másnapi árak Olaszországban voltak a legmagasabbak, megawattóránként 456 euró. Franciaországban 401 euró, Szerbiában pedig 384 euró megawattóránként.



Az öt legnagyobb európai piac (német, francia, olasz, spanyol, angol) összesített fogyasztása 1 százalékkal volt magasabb, mint az előző év azonos hónapjában.



A közép-európai régió fogyasztása a tavaly júliusi adatokhoz képest 4,9 százalékkal esett vissza.



Júliusban az öt legnagyobb piac össztermelése 0,7 százalékkal nőtt az előző év ugyanezen hónapjához képest. A francia áramtermelés júliusban 23 százalékkal mérséklődött, nagy részben a nukleáris termelés 34 százalékos visszaesésének köszönthetően - közölték.



A termelési mixen belül az öt legnagyobb európai piacon együttesen a nukleáris termelés 28 százalékkal csökkent és súlya a teljes kibocsátáson belül 21 százalékra esett.



A kieső nukleáris termelést a fosszilis helyettesítette, ezen belül is a szén alapú termelés 27 százalékkal, a földgáz alapú pedig 25,6 százalékkal nőtt. A fosszilis termelés súlya az öt legnagyobb európai piac villamosenergia-termelésében összességében 37,6 százalékos volt, míg a megújulóké 34,1 százalékos.



A MEKH beszámolt arról is, hogy a magyarországi bruttó áramfogyasztás júliusban összességében 5,5 százalékkal csökkent az előző év ugyanezen hónapjához képest. A havi átlaghőmérséklet 1 fokkal volt alacsonyabb a tavaly júliusinál. A maximális rendszerterhelés is 2 százalékkal volt alacsonyabb, mint egy éve.



A rendelkezésre álló hazai termelőkapacitások nagysága 4 százalékkal emelkedett júliusban év/év alapon. A növekedés annak köszönhető, hogy befejeződött a Dunamenti Erőmű karbantartása és a magas árak miatt a kombinált ciklusú erőművek órás termelése 67 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest és elérte az 547 megawattot.



A megújulók átlagos órás termelése az előző hónap szintjén maradt. A naperőművi termelés júliusban három nap is elérte az 1810 megawattot, míg egy hónappal ezelőtt a termelés 1765 megawatton tetőzött.