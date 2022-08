Ukrajnai háború

Szijjártó: nagymennyiségű zöld villamosenergia jöhet Azerbajdzsánból

Az Ukrajnában éppen fél éve zajló háború és az arra adott szankciós válaszok nyomán súlyos energiaellátási válság alakult ki Európában - hívta fel a figyelmet a külgazdasági és külügyminiszter szerdán a Facebook-oldalán.



Szijjártó Péter kiemelte: a mostani helyzet világosan rámutat az új energiaforrások felfedezésének és ellátásba történő bevonásának fontosságára. Az egyik, és rövid-középtávon ha nem is az egyetlen, de a legfontosabb partner ebben a tekintetben Azerbajdzsán, amit alátámaszt a közelmúltban aláírt EU-Azerbajdzsán energetikai megállapodás is.



Hozzátette: "a mi kapcsolataink abszolút stratégiai jellegűek, gyakoriak az eszmecserék, így volt ez ma is, amikor Parviz Shahbazov kollégával, azeri energiaminiszterrel tárgyaltam telefonon."



Közölte, egy remek kezdeményezést ismertetett "velem, így gyorsan megállapodásra is jutottak: Azerbajdzsán nagymennyiségű zöld villamosenergiát fog előállítani, melyet egy tengeralatti vezetéken előbb Georgiába, onnan pedig Romániába fognak eljuttatni. Ma pedig abban egyeztünk meg, hogy Magyarország csatlakozik ehhez a nagyszabású tervhez, mivel ahhoz, hogy a projekt EU-támogatást kapjon, legalább két tagország részvétele szükséges. Így hazánk felé szállíthatják tovább a zöld villamos áramot, melyet részben mi, magunk is felhasználhatunk, részben pedig tranzitútvonalként tudunk szolgálni" - fejtette ki.



Szijjártó Péter szerint ez a beruházás reálisan három-négy év alatt valósulhat meg, "létrejötte egyrészt nagy hozzájárulást jelentene energiaellátásunk biztosításához, hiszen egy teljesen új energiaforrásról lenne szó, másrészt pedig még közelebb vinne minket karbonsemlegességi céljaink eléréséhez".



A megállapodás tervezetét hamarosan megkapjuk, és látván az érdekek egybeesését, biztosan gyorsan meg tudunk majd állapodni a részletekről - írta.