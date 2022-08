Gazdaság

Visszatérhet a vasárnapi boltzár

Ismét téma lehet a vasárnapi boltzár az elszabadult energiaárak miatt, írja a Világgazdaság.



Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) elnöke a lap megkeresésére arról beszélt, a munkavállalók érdekein túl a vasárnap déli boltzárral a kereskedelmi munkáltatók sem járnának rosszul, hiszen a mostani rezsiárak mellett az őszi-téli időszakra kanyarodva nekik sem mindegy, ha hetente fél nappal kevesebbet kell hűteni-fűteni vagy egyáltalán világítani.



"Az elszabadult áram- és gázárak miatt ma már a teljes vasárnapi boltzár is indokolt lenne, de maradunk az eredeti célkitűzésnél, hogy a hét hetedik napján délben húzzák le a rolót az áruházak" - fogalmazott.



Azt is elmondta, érdekvédelmi képviseletként számukra a munkavállalók jólléte az első és legfontosabb, a rezsiválság miatt azonban az őszi-téli időszakhoz közeledve az is hangsúlyos elem, mekkora költségcsökkentő lehetőség egy kereskedelmi vállalkozásnak, ha hetente fél nappal kevesebbet kell hűteni-fűteni egy áruházat, vagy egyáltalán világítani.



Mivel a kereskedelem továbbra is az egyik leginkább munkaerőhiánnyal sújtott ágazat, a vasárnap déli boltzár más megvilágításba helyezheti a munkaszervezést, a hétvégi műszakok beosztását, az azok után járó pótlékok kifizetéséről nem is beszélve, fűzte hozzá.



Eddig több ezren töltötték ki a szakszervezet vonatkozó online kérdőívét, szeptembertől azonban a KASZ 600 tisztségviselője papíralapon is folytatja az aláírásgyűjtést a kereskedelmi egységeknél, s ettől érdemi áttörést várnak. Karsai Zoltán szerint minél nagyobb a támogatottság, annál hamarabb vihetik döntéshozók elé a részleges vasárnapi boltzár ügyét. Ha az év végéig célt érnének, és január 1-jétől életbe tudnák léptetni az új rendszert, azzal elégedettek lennének.



A Világgazdaság emlékeztet, a magyarországi vasárnapi boltzár a KDNP 2014-ben kezdeményezett törvénymódosítása volt, amellyel megtiltották a bevásárlóközpontoknak és a 400 négyzetméternél nagyobb alapterületű üzleteknek, hogy vasárnap nyitva tarthassanak. A törvénymódosítás 2015. március 15. és 2016. április 23. között volt érvényben.