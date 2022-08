Foglalkoztatás

Agrárminisztérium: ukrán nyelven is elérhető a Munkaszüret állásportál

Az Agrárminisztérium (AM) megújította a munkaszuret.hu mezőgazdasági álláslehetőségeket kínáló internetes oldalát, hogy segítse az ukrajnai menekültek számára az álláshoz jutást. Az online felületen a tárca összegyűjtötte azokat az idénymunkákat, melyek lehetőséget kínálnak a háborúból hazánkba menekülőknek - ismertette keddi közleményében a minisztérium.



Az orosz-ukrán háború elhúzódott, és az elhibázott brüsszeli szankciók miatt nehezebb helyzetbe kerültek az Ukrajnából hazánkba menekülők. A kormány ígéretéhez híven továbbra is azon dolgozik, hogy azok, akik átmenetileg Magyarországon élnek, jövedelemhez jussanak. Ennek érdekében az oldalon a munkalehetőségek ukrán nyelven is elérhetővé váltak.



A mezőgazdasági munkákat kínáló weboldalon gyorsan és egyszerűen kereshetnek munkatársakat a vállalkozások, és találhatnak állást az idénymunkások. A cél, hogy a portál összekösse a munkaerőpiaci szereplőket. A kormány az ukrán menekülteken kívül a magyar gazdálkodókat is támogatja az oldal megújításával ebben a nehéz időszakban, hiszen a szüret közeledtével nagy szükségük van a segítségre - olvasható a közleményben.