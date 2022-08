Élelmiszerbiztonság

Férfiaknak szánt, veszélyes étrend-kiegészítőt vont ki a forgalomból a Nébih

Komoly egészségkárosodást is okozhat a GentleManus elnevezésű, férfiaknak szánt étrend-kiegészítő tiltott gyógyszerhatóanyag-tartalma miatt, ezért a terméket a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) kivonta a forgalomból és visszahívta a fogyasztóktól - közölte a Nébih a honlapján pénteken.



A közlemény szerint a Perfect Play Kft. által üzemeltetett https://potencianovelo-szerek.hu webáruházban végzett hatósági mintavételt a hivatal. Bár a próbavásárlás eredeti tárgya egy másik termék volt, végül a webáruház által ajándékba küldött étrend-kiegészítőről állapította meg az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, hogy szildenafil gyógyszerhatóanyagot tartalmaz és a mért 58,34 milligramm mennyiség már terápiás dózisnak számít.



A szildenafil hatóanyag a merevedési zavarok terápiájában alkalmazott vegyület. Az ilyen készítmények hatóanyagtartalma 25-100 milligramm között mozog, kiadásuk Magyarországon orvosi rendelvényhez kötött - ismertette a hivatal.



Kiemelték, gyógyszerhatóanyagot élelmiszerekben (amelynek az étrend-kiegészítők is minősülnek) tilos felhasználni, az kizárólag az engedélyezett, felügyelt módon előállított gyógyszereknél engedhető meg.



A tiltott gyógyszerhatóanyag-tartalom mellett a termék hamisítványnak is minősül. A csomagoláson található információk szerint ugyanis a GentleManus étrend-kiegészítő kizárólag növényi hatóanyagokat tartalmaz.



A termék fogyasztása a vásárlók számára komoly egészségkárosodási kockázatot jelent, ezért a hivatal minőségmegőrzési időre való tekintet nélkül azonnali hatállyal elrendelte, hogy a terméket vonják ki a forgalomból és hívják vissza a fogyasztóktól.



Az étrend-kiegészítő forgalmazója a jelölés szerint a szlovák PEROME s.r.o, és Kínából származik. A hatóság megtiltotta a GentleManus megnevezésű termék további behozatalát, valamint az élelmiszerek és takarmányok európai sürgősségi riasztórendszerén (RASFF) keresztül a szlovák hatóságot is értesíti az esetről.



Az ügyben eljárás folyik, a hivatal a forgalmazóval szemben élelmiszer-ellenőrzési bírságot szab ki.



A Nébih kéri a vásárlókat, amennyiben a készítmény forgalmazását észlelik, a lakosság egészségének védelme és a gyors hatósági intézkedések érdekében jelezzék azt a Nébih ZöldSzámán (06-80/263-244) vagy a zoldszam@nebih.gov.hu e-mail címen.