Csehország

Cseh miniszter: szükség lehet a lakossági gázfogyasztás korlátozására

Szükség lehet a cseh lakossági gázfogyasztás korlátozására - mondta a cseh ipari és kereskedelmi miniszter szerdán Prágában.



Jozef Síkela visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint a kormány az ipart részesítené előnyben a háztartásokkal szemben gázhiány esetén.



A kormány gázhiány esetén nem fogja előnyben részesíteni az ipart a háztartások ellátásával szemben, de kialakulhat olyan helyzet, amelyben szükség lesz a lakossági szolidaritásra, a háztartások fogyasztásának korlátozására is - mondta.



A cseh ipar működőképességének fenntartása minden állampolgár érdeke - közölte.



Jozef Síkela arról is beszélt, hogy kialakulhat olyan helyzet az európai piacon, amikor egyáltalán nincs gáz.



Ilyen esetben természetesen át kell térni a korlátozások valamilyen rendszerére: az volna a helyénvaló, ha az úgynevezett védett fogyasztók, tehát a háztartások is szolidárisak lennének - közölte.



A cseh kormány intézkedéseket készít elő a háztartások megsegítésére a rendkívüli módon megemelkedett áramárak miatt. Bevezetik az úgynevezett takarékos tarifarendszert, másfelől a háztartások villanyszámláinak támogatására 10 milliárd koronát fordít az állam, ami azt jelenti, hogy egy-egy háztartás mintegy 17 ezer koronát (280 500 forint) kap költségeinek enyhítésére.



Jövőre ez az állami támogatás 30 milliárd korona lesz, és nemcsak a villany, hanem a gáz- és fűtési számlákat is támogatják majd belőle.