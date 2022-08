Turizmus

Folytatódhat a vendéglátás helyreállása az elemző szerint

A következő hónapokban folytatódhat a vendéglátás helyreállása, amit támogat a nemzetközi turizmus erősödése, ez pedig a bruttó hazai termék (GDP) növekedését is segítheti a következő negyedévekben - derül ki Suppan Gergely, a Magyar Bankholding vezető elemzőjének turisztikai-gazdasági elemzéséből.



Az idegenforgalom javulása a szolgáltatásegyenleget, ezen keresztül pedig a folyó fizetési mérleg javulását is támogatja.



Az egy évvel ezelőtti fokozatos nyitás miatt emelkedő bázishoz képest az idén júniusban 14,7 százalékkal nőtt a vendéglátás forgalmának volumene a májusi 34,3 százalékos növekedés után, az árbevétele pedig 35,3 százalékkal emelkedett. A második negyedévben átlagosan 46 százalékkal nőtt a vendéglátás forgalmának volumene az első negyedévi átlagos 80,5 százalékos növekedés után, míg az árbevétel 60 százalékkal bővült, így a vendéglátás továbbra is jelentősen támogatta a GDP növekedését - olvasható az elemzésben.



Az elemző szerint a második és harmadik járványhullám ellen hozott tavaly év eleji korlátozó intézkedések egy évvel ezelőtti fokozatos feloldása miatt a következő hónapokban a növekedési ütem már lassulni fog, de a növekedés továbbra is fennmaradhat.



A járvány elleni korlátozások szinte teljes feloldása határozottan élénkíti az európai turizmust, azonban a kilátásokat rontja a háború miatti óvatosabb magatartás, az energia- és élelmiszerárak drasztikus emelkedése, ami érdemben ronthatja a vásárlóerőt. Az Európán kívüli vendégek fogadása azonban jóval lassabban állhat helyre.



Suppan Gergely szerint a nagyobb hazai sportrendezvények újra jelentősebb számú külföldi nézőt vonzhatnak. Számos tömegfesztivál tavaly még elmaradt, így az ebből származó vendéglátóhelyi forgalom tavaly még kiesett, azonban ha idén a terveknek megfelelően megrendezik, a harmadik negyedévben is meredeken javulhat a szektor teljesítménye.



A vendéglátás ugyanakkor számos nehézséggel szembesült az elmúlt időszakban, egyrészt a fokozott munkaerőhiány miatt jelentősen emelni kell a béreket, másrészt az elszálló energiaárak és élelmiszerárak miatt elkerülhetetlennek tűnik a kétszámjegyű áremelkedés - jegyezte meg az elemző.