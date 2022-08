Aszály

Az MNB fokozottan ellenőrzi a mezőgazdasági biztosítók aszálykár-kifizetéseit

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) fokozottan ellenőrzi, hogy a mezőgazdasági biztosítók eleget tesznek-e az aszálykárok gyorsított felmérésére és kárkifizetésére vonatkozó kormányzati elvárásnak - közölte az MNB az MTI-vel.



A jegybank rendkívüli adatbekéréssel, ezt követően folyamatos heti adatszolgáltatással, szükség esetén pedig külön témavizsgálat megindításával tekinti át, hogy a magyarországi mezőgazdasági biztosítók eleget tesznek-e az aszálykároknak az eddigiekhez képest gyorsítottabb felmérésére és kárkifizetésére vonatkozó friss kormányrendeletnek.



Közölték, a kabinet döntése alapján a kárt szenvedett kukorica és napraforgó termesztésével foglalkozó gazdálkodók a kárrendezési folyamat lezárulta előtt kárelőleget igényelhetnek, amelynek mértéke a növénybiztosítási szerződés szerint fizethető kártérítés legalább 50 százaléka. A kárbejelentést 2022. október 31-ig kizárólag elektronikus formában, rendeletileg meghatározott nyomtatványon lehet megtenni a biztosítók felé. A kárbejelentésnél fontos szempont, hogy az elszenvedett kár üzemenként és növénykultúránként elérje a 80 százalékos kárátlagot, egyéb esetben a gazdálkodó nem jogosult a kárelőlegre.



A kárelőleget a biztosítóknak a kárbejelentéstől számított 14 napon belül ki kell fizetniük az érintett növénybiztosítási szerződéssel rendelkező biztosítottak számára. A kártérítés végleges összegének megállapításakor a kártérítési összeg és a kárelőleg különbözetével minden esetben el kell számolnia a biztosítónak és a gazdálkodónak. Ha ezen elszámolás eredményeként az érintett biztosítottat visszafizetési kötelezettség terheli, akkor annak a biztosító erre vonatkozó felhívásától számított 14 napon belül köteles eleget tenni.

Arra is kitértek, hogy a magyarországi mezőgazdasági biztosítások díjbevétele 22 milliárd forintot, míg a kárkifizetések 2021-ben 10,9 milliárd forintot tettek ki, ami csaknem 65 százalékos növekedés az előző évi hasonló adathoz képest az Agrárminisztériumhoz tartozó AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft. (AKI) statisztikai adatai szerint. A mezőgazdasági biztosításokon belül a gazdálkodók 19,2 milliárd forint növénybiztosítási díjat fizettek be a belföldön működő 3 agrárbiztosító, 1 fióktelep és számos biztosítóegyesület részére.



A mezőgazdasági biztosítások gerincét, az összes díjbevétel 87,1 százalékát az aszálykárok mellett egyebek közt a fagyok, viharok ellen is fedezetet nyújtó növénybiztosítások adják. A növénybiztosításokat tekintve tavaly a kárkifizetés 9,7 milliárd forintra rúgott, ami a 2020-as évvel összevetve mintegy 64,4 százalékos bővülés. A biztosítási ágazat átlagos kárhányada így tavaly 50,5 százalékot tett ki.



A növénybiztosításokhoz már bő 10 éve az állam támogatást nyújt. Ennek keretében a gazdálkodók többféle kockázat ellen védő biztosítási csomag között válaszhatnak, és utólagos támogatásként visszakaphatják a támogatott körbe tartozó biztosítások díjának legfeljebb 70 százalékát. Az AKI adatai szerint a támogatott konstrukció népszerűsége egyre nagyobb, amiben közrejátszott, hogy a támogatási keretösszeg tavaly jelentősen emelkedett.



Az állam díjátvállalási szerepe miatt az MNB különösen fontosnak tartja és ellenőrzi a gyorsított biztosítói aszálykár-ügyintézés maradéktalan megvalósítását a biztosítási piac szereplői részéről - olvasható a jegybank közleményében.