Gazdaság

GVH: több mint 1,3 milliárdos jóvátételt kap a Yettel közel 180 ezer ügyfele

A Yettel több mint 1,3 milliárd forintos jóvátételi csomagot vállalt, amely csaknem 180 ezer fogyasztót kompenzál a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) eljárásának keretében - közölte a hivatal szerdán az MTI-vel.



A közlemény szerint a versenyhatóság 2019 végén szabott ki jelentős bírságot az akkor még Telenor Magyarország Zrt. nevet viselő távközlési szolgáltatóra, amiért 2016 és 2017 között 0 forintosként vagy kedvezményesként hirdette egyes készülékeit, miközben azok árának egy részét beépítette az előfizetői díjba.



A cég bírósághoz fordult a döntéssel szemben, amely helyben hagyta a GVH által megállapított jogsértés tényét, azonban a bírság összegének indokolására kötelezte a versenyhatóságot.



Az új eljárásban a Yettel új indítvánnyal élt, amelyben a fogyasztók jóvátételét vállalta a jogerősen is megállapított tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt. A cég a vállalásai alapján 7500 forintos kompenzációt (számlajóváírást vagy feltöltőkártya-keretet) fizet minden jelenlegi ügyfelének (közel 180 ezer fogyasztónak), aki az érintett időszakban, a Telenor Blue kampányok alatt, vagyis 2016. október 6. és 2017. október 22. között készülékkel egybekötött hűségidős előfizetői szerződést kötött.



Az érintett ügyfeleket a Yettel előzetesen emailben vagy sms-ben fogja értesíteni. A kompenzáció garantált értéke 1,31 milliárd forint - vagyis, ha a fogyasztók részére juttatott összeg összértéke bármely okból nem éri ezt el, a vállalkozásnak versenyfelügyeleti bírságként kell befizetnie a fennmaradó összeget.



A versenyhatóság - a kompenzációs csomagra tekintettel - az újraszámolás során 125 millió forintra mérsékelte az eredetileg 1,8 milliárdos összegű bírságot, egyúttal előírva a vállalások teljesítését, valamint azok könyvvizsgálóval történő auditáltatását. A GVH döntése a fogyasztóknál jelentkező közvetlen előnyök mellett tekintettel volt arra is, hogy a cég lemondott a további jogorvoslati lehetőségéről. A jóvátételi kötelezettségek teljesítését a versenyhivatal a végrehajtásukra előírt határidő leteltét követően ellenőrzi majd - áll a közleményben.



A Yettel szerdán közölte az MTI-vel, hogy a kompenzáció azokra a lakossági előfizetőkre terjed ki, akik 2016. október 6. és 2017. október 22. között Telenor Blue tarifacsomaggal (S, M, L, XXL), 2 év hűségidővel kedvezményes feltételekkel vásároltak készüléket, és 2022. augusztus 4-én is rendelkeztek legalább egy (számlás vagy kártyás) előfizetéssel a Yettelnél.



Az ügyfélkompenzáció végrehajtásával kapcsolatban az érintetteknek nincs teendőjük, a Yettel megkezdte az értesítés kiküldését a kompenzációra jogosult előfizetőknek és minden szükséges tájékoztatást megad a számukra.



Kiemelték, a Yettel lemondott a határozattal szembeni jogorvoslati jogáról, így a kompenzáció mellett a GVH által meghatározott 125 millió forint összegű bírságot a vállalat befizeti, és azzal szemben további jogi eljárást nem kezdeményez.