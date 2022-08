Meglepő fordulat

Portfolio: gigászi többlet a költségvetésben

Bár orosz-ukrán háború és a brüsszeli szankciós politika jelentősen megnöveli a költségvetés kiadásait, a kormány emellett továbbra is elkötelezett az egyensúlyi mutatók javítása mellett. 2022.08.08 15:57 ma.hu

Júliusban 255,7 milliárd forintos többletet ért el az államháztartás központi alrendszere. A Portfolio cikke szerint ilyen mértékű szufficitre az év hetedik hónapjában korábban még soha sem volt példa. Úgy tűnik, hogy a költségvetés fundamentumai erősek, olyannyira, hogy az előző hónapban kifizetett visszamenőleges egyszeri nyugdíjkompenzációt is elbírta a büdzsé. Érdekes lesz látni, hogy az energiakrízis okozta hatások mikor és hogyan fognak jelentkezni.



A 255,7 milliárd forintos többlet az év hetedik hónapjában kiugró. Olyannyira, hogy az elmúlt években inkább deficit jellemezte a júliusi hónapokat, de ilyen mértékű többletre korábban még nem volt példa.



Július végéig az államháztartás központi alrendszere 2636,5 milliárd forintos hiánnyal zárt. Ezen belül a központi költségvetés 2729,5 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 218,8 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 125,8 milliárd forintos hiányt értek el. Júliusban a központi alrendszer 255,7 milliárd forint többletet ért el - részletezi a Pénzügyminisztérium a havi költségvetési gyorstájékoztatójában, amely azt is megjegyzi, hogy az orosz-ukrán háború és a brüsszeli szankciós politika jelentősen megnöveli a költségvetés kiadásait, a kormány emellett továbbra is elkötelezett az egyensúlyi mutatók javítása mellett.