Gazdaság

A Spar 78 millió eurót fektet be az idén Magyarországon

A Spar 78 millió eurót (mintegy 30,7 milliárd forintot) fektet be az idén Magyarországon a tavalyi 32 milliárd forintot követően - közölte az élelmiszerlánc az MTI-vel csütörtökön, miután Szigetszentmiklóson megnyitott a cég legújabb üzlete.



A közlemény szerint az új Spar üzlet 820 millió forintból készült el, általa 21 új munkahelyet hoztak létre.



Tavaly hat új saját egységet nyitottak, országszerte 18 üzletet újítottak fel, a franchise-hálózat pedig 30 eladóhellyel bővült. Az év végén a társaságnak 614 üzlete volt, 35 Interspar hipermarket, 345 szupermarket és 234 franchise-üzlet. Az idén az év elején jelentették be, hogy több mint 6,5 milliárd forintból újították fel négy áruházukat.



A társaság legújabb Spar to Go egysége korszerű eladótérrel, energiatakarékos berendezésekkel és önkiszolgáló kasszákkal várja a vásárlókat, az üzlet ledvilágítást kapott és környezetkímélő, szén-dioxid-alapú hűtésrendszerrel szerelték fel - írták.



Az üzlet előtti területen 101 ferőhelyes parkolóhelyet alakítottak ki.



A Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. 2021-ben 791,8 milliárd forint árbevételt ért el, ami 7,2 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest. A foglalkoztatottak száma tavaly elérte a 14 500-at. A Spar a napi fogyasztási cikkek (FMCG) magyarországi piacán a második legnagyobb szereplő.