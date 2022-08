Gazdaság

Orosz kólagyártó igyekszik betölteni a multik kivonulása után hagyott űrt

A Pepsi és a Coca-Cola kivonulása után keletkező űrt egy helyi cég próbálja betölteni a 9 milliárd dolláros orosz üdítőital-piacon. A Csernogolovka nevű cég jelentősen növelte kapacitásait idén, és pár éven belül 50 százalékra tornázná fel piaci részesedését - közölte a Reuters a cég ügyvezetőjére hivatkozva.



Az orosz fővárostól mintegy 40 kilométerre fekvő Csernogolovka településen 1998 óta gyártanak rágcsálnivalókat, palackozott vizet és gyógynövényes limonádét, de május óta már kólát is.



A portfolió bővítése pár hónappal követte a két nagy globális üdítőital-gyártó multi kivonulását az orosz piacról, válaszul Oroszország Ukrajna elleni agressziójára.



Az orosz érdekeltségű cég tulajdonosa, Natalia Sakhnia a Reuters hírügynökségnek elmondta, hogy két éven belül piaci részesedésüket 30 százalékra, három éven belül 50 százalékra szeretnék feltornászni.



A növekvő keresletre való tekintettel idén bővítették gyártó kapacitásukat a krasznodári és szibériai novoszibirszki bázison. Előbbiben duplájára, utóbbiban 50 százalékkal nőtt a termelés 2021 azonos időszakához képest.



A csernogolovkai gyár területét pedig 40 ezer négyzetméterrel bővítik. A 3 milliárd rubelből, mintegy 20 milliárd forintból, megvalósuló beruházás 2023 márciusában fejeződhet be.



Az orosz alkoholmentes italok piacának felét a szénsavas üdítőitalok adják. A Pepsi és a Coca-Cola márciusban bejelentett távozásával az orosz cégek részesedése alacsony bázisról 5 százalékra ugrott az első fél évben - derül ki a Nielsen piackutató adataiból.



A Csernogolovka áprilisban már a Burger King és a KFC gyorséttermeknek szállított be, valamint a McDonald's helyét átvevő Vkuszno - i tocska (Finom - és pont) éttermeit látta el üdítőitalokkal.