Gazdaság

Felélénkült az albérletpiac júliusban

A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése nyomán felélénkült az albérletpiac júliusban; országosan átlagosan 10 százalékkal nőtt a kereslet, míg a kínálat Budapesten 14 százalékkal, a megyeszékhelyeken pedig 16 százalékkal emelkedett - áll az ingatlan.com szerdai összefoglalójában.



A társaság kiemelte, hogy az új rezsiszabályok miatt a korábbi évekhez képest is nagyobb árelőnnyel adhatók ki a korszerűbb lakások.



Az albérletpiaci csúcsidőszak a ponthatárok kihirdetésével vette kezdetét, de augusztus közepén újabb lökést kaphat a kereslet. Akkor derül ki a hallgatók számára, hogy lesz-e a következő tanévben kollégiumi férőhely - mutatott rá a közleményben Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.



A kereslet felfutásával párhuzamosan bővült a kínálat, Budapesten 14 százalékkal, a megyeszékhelyeken 16 százalékkal több lakóingatlant kínáltak a tulajdonosok, így több mint 10 500-nál jár a bérlőre váró lakóingatlanok száma.



Az ingatlan.com összefoglalójából is kiderült, hogy a korszerű, alacsony energiafelhasználású lakások magasabb áron adhatók bérbe.



Az ingatlan.com adatai szerint Budapesten az új építésű, újszerű vagy korszerűsített albérletek átlagos bérleti díja július utolsó napjaiban 200 ezer forint volt, szemben a közepes állapotban lévő lakásokra jellemző 150 ezer forinttal. A fővároson belül azonban jelentős eltérések láthatóak, az egyik legnagyobb kínálattal rendelkező XIII. kerületben az árelőny mindössze 15 ezer forint, és a közepes állagú ingatlanokért is 185 ezer forintot kértek a bérbeadók.



A korszerű lakások átlagos bérleti díja Szegeden 149,5 ezer Debrecenben 148 ezer forint, amely mintegy 60 ezer forinttal magasabb, mint a kevésbé hatékony lakásoké. Pécsett 120 ezer, illetve 140 ezer volt a kínálati ár a hasonló lakásoknál.



Az ingatlan.com elemzésében arra hívják fel a bérlők figyelmét, hogy szerződéskötés előtt érdemes tájékozódni a bérlőjelölteknek a lakás pontos energiafogyasztásáról és a közös költségről.