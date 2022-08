Gazdaság

Horvátországban és Szlovéniában is csökkent az üzemanyag ára

Horvátországban és Szlovéniában is csökkent szerdától az üzemanyag ára - közölte a helyi média.



A zágrábi kormány az eurosuper 95 árát 12 kunában (643,80 forint), az eurodízelét 12,80 kunában (689,72) határozta meg, előbbi 3 lipával (1 kuna 100 lipa), utóbbi 9 lipával csökkent a múlt héthez képest. A prémium üzemanyagok szabadárasak maradnak. A rendelet egy hétig lesz érvényben.



Andrej Plenkovic horvát kormányfő elmondta: ha kell, minden hétfőn reagálnak és döntenek az üzemanyagárakkal kapcsolatban. "Továbbra is az állampolgárok és a gazdaság érdekeit tartjuk szem előtt (..) szükség esetén minden hétfőn új intézkedéseket hoz a kormány telefonos ülésén" - hangsúlyozta.



A ljubljanai kormány június 24-én vezette be az autópályákon kívüli töltőállomásokon az árrés-szabályozási rendszert, miközben teljesen liberalizálta az autópálya-hálózat mentén fekvő benzinkutakon a díjszabást.



A kabinet a gázolaj és a 95-ös oktánszámú benzin árát az olajszármazékok világpiaci árának és az amerikai dollár, valamint az euró árfolyamának mozgásán alapuló módszertan alapján számítja ki. Az olajszármazékoknál 14 napos átlagot vesznek figyelembe.



Így augusztus 16-ig az eurosuper 95 ára 8,6 centtel 1,534 euróra (618,63), a gázolajé 2,4 centtel 1,676 euróra (675,90) csökkent.



Az üzemanyagárak az autópályák és gyorsforgalmi utak melletti benzinkutakon is alacsonyabbak lesznek. A benzinkutakon egy liter 95-ös oktánszámú benzinért 1,749 eurót, a gázolajért pedig 1,892 eurót kell fizetni.



A kabinet hétfői döntése alapján ugyanakkor az árak ismét tartalmazzák a szén-dioxid-kibocsátására vonatkozó környezetvédelmi díjat, amelytől korábban eltekintett a kormány.