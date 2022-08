Gazdaság

Meghosszabbította a mérőállás bediktálásának határidejét az MVM

Minden érintett ügyfelének lehetőséget biztosít a mérőállás bediktálására az augusztus 1-jei árváltozás miatt az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., ezért a bediktálás határidejét augusztus 15-ig meghosszabbítja - tette közzé a vállalat kedden a honlapján.



A tájékoztatás szerint az MVM javasolja, hogy azok az ügyfelek, akiknek eddig még nem sikerült a mérőóraállás rögzítése, augusztus 15-ig térjenek vissza az mvmnext.hu/Ugyfelszolgalat címen elérhető online ügyfélszolgálatra vagy a telefonos ügyfélszolgálatra.



A mérőóraállás rögzítése munkaidőn kívül is, 0-24 órában lehetséges az online felületen, illetve telefonon keresztül történő automatikus diktálással.



A vállalat arra is felhívta a figyelmet, hogy a rendkívüli diktálás nem kötelező, és a kedvezményes kereten belül fogyasztóknak nem is érdemes mérőállást rögzíteniük a rendkívüli időszakban.



Ha az ügyfél augusztus 15-ig nem küldi el az aktuális mérőóra állását, nem érheti hátrány, ebben az esetben becsült érték alapján számlamegosztás történik: a 2022. július 31-ig elfogyasztott és a 2022. augusztus 1-jétől elfogyasztott energia mennyisége külön soron lesz feltüntetve a számlán - közölte az MVM.