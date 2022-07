Gazdaság

Bezárja öt benzinkútját a Shell az ellátás biztonsága érdekében

Az ellátásbiztonság érdekében a Shell Hungary Zrt. az országban öt helyszínen időszakosan szünetelteti a töltőállomások üzemeltetését augusztus 1-től - közölte a társaság csütörtökön az MTI-vel.



A rendelkezés a fővárosban a Kálvária téren és a XI. kerületi Hetényi utca 3 szám alatt, valamint Dabason a Pesti úton és Székesfehérváron a Balatoni úton, illetve Pápán a Celli utca 5 szám alatt működő töltőállomásokat érinti. A dabasi állomáson péntektől ideiglenes üzemszünet lesz.



A vásárlók 5-10 kilométeren (Dabas esetén 30 kilométeren) belül találnak másik Shell állomást, így a vállalat üzemanyagát választók ellátása folyamatosan megoldott.



A közlemény szerint a vállalat a mindennapok mobilitásának biztosítása érdekében lépteti életbe augusztus 1-től a működését optimalizáló intézkedést, amely egyben a munkaerőhiánnyal szemben is segítséget jelent.



Kiemelték, a történelmi magasságokba emelkedett hazai kereslet, ugyanakkor a régiós üzemanyagpiacon az utóbbi évekhez képest számottevően kevesebb mennyiségű alapanyagkészlet kettőssége komoly kihívások elé állítja az energiaipari vállalatokat. A Shell Hungary Zrt. elsődleges célja ügyfeleinek biztonságos üzemanyag-ellátása, kiszolgálva a lakossági vásárlókat, valamint a vállalati partnereket.



Arra is kitértek, hogy teszt jelleggel - az idén februárban nyitott mosonmagyaróvári kamionos állomás mintájára - egy debreceni, illetve egy mosonmagyaróvári töltőállomás kiszolgálását a Shell szerződött vállalati partnerei igényeire szabva alakítja át augusztus 3-tól.



A döntést azzal indokolták, hogy a Mosonmagyaróvár Gabonarakpart 6., valamint a Debrecen Balmazújvárosi út 5. címeken található állomásokon eddig is jelentősen nagyobb arányban voltak a szerződött partneri vásárlók.



Az átalakítástól egyebek mellett kiszámíthatóbb üzemanyag-disztribúciót, a szerződéses partnerek igényeihez jobban illeszkedő kiszolgálást és rövidebb fizetéssel töltött időt vár a vállalat.



Közölték, hogy az állomásokat az euroShell kártyával rendelkező ügyfelek tudják igénybe venni. Az euroShell kártyával nem rendelkezők ellátását pedig az adott városon belüli másik Shell töltőállomás biztosítja.



A Shell Hungary Zrt. meggyőződése, hogy ezek az intézkedések a jelenlegi piaci körülmények között elősegítik az ellátásbiztonság fenntartását.