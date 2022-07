Pénzügy

Kamatot emelt a Fed

A piaci várakozásoknak megfelelő mértékben, 75 bázisponttal emelte az irányadó dollárkamatot szerdán az Egyesült Államok jegybankja, a Federal Reserve. 2022.07.27 20:50 MTI

A Fed a jegybanki alapkamat sávját 0,75 százalékponttal 2,25-2,50 százalékra emelte a szerdán végződött kétnapos monetáris politikai ülésén.



A Federal Reserve az előző, 2022. júniusi ülésén az eredetileg várt 50 bázispont helyett 75 bázisponttal 1,50-1,75 százalékra emelte a jegybanki alapkamat sávját.



A döntéshez fűzött magyarázatában a Fed kifejtette, hogy közelmúltban a kiadások és a termelési mutatói lanyhultak. Az előző, júniusi döntés indoklásában a Fed még élénkülni látta a gazdasági aktivitást az első negyedévihez képest. A mostani dokumentum mindazonáltal megerősíti az előzőt abban, hogy az elmúlt hónapokban erőteljes volt a munkahelyek számának növekedése, és a munkanélküliségi ráta alacsony maradt. Az infláció továbbra is magas, ami a világjárványhoz kapcsolódó keresleti és kínálati egyensúlyhiányt, a magasabb energiaárakat és az általánosabb árnyomást tükrözi.



Az előzőhöz hasonlóan a mostani dokumentum is leszögezi, hogy a testület monetáris politikájának célja a maximális foglalkoztatás és két százalék körüli inflációs cél elérése hosszú távon. Emellett a bizottság folytatja a kincstárjegyek, kötvények és jelzálogfedezetű értékpapírok állományának csökkentését a májusban kiadott, a Federal Reserve mérlegének csökkentésére vonatkozó tervekben leírtak szerint.



A monetáris politika megfelelő irányvonalának értékelése során a testület továbbra is szoros figyelemmel kíséri a beérkező információk gazdasági kilátásokra gyakorolt hatását. A bizottság készen áll arra, hogy szükség szerint kiigazítsa a monetáris politika irányvonalát, ha olyan kockázatok merülnek fel, amelyek akadályozhatják céljainak elérését. A bizottság értékelései során az információk széles körét fogja figyelembe venni, beleértve a közérzetre, a munkaerőpiaci feltételekre, az inflációs nyomásra és az inflációs várakozásokra, valamint a pénzügyi és nemzetközi fejleményekre vonatkozó adatokat - írták.



A Fed monetáris döntéshozó testülete, a Nyíltpiaci Bizottság (FOMC) a mostani, júniusi ülésén tett bejelentéséhez nem csatolt gadzasági előrejelzést. Az előző, júniusi kamatdöntő ülésén azonban módosította korábban kiadott gazdasági prognózisát is. Akkor az idei GDP-növekedési előrejelzését a testület 1,7 százalékra csökkentette a márciusban várt 2,8 százalékos növekedésről, a jövő évit pedig szintén 1,7 százalékra csökkentette 2,2 százalékról, a 2024-est 1,9 százalékra 2,0 százalékról.