Válsághelyzet

Intrum: felívelő időszak után csökkent a magyar lakosság fizetőképessége

Idén a második negyedévben jelentősen csökkent az Intrum fizetőképességi index értéke, a lakosság pénzügyi helyzetét jelző mutató negyedéves szinten 22 százalékkal, éves szinten 10 százalékkal csökkent 35,33 pontra - közölte az Intrum követeléskezelő a GKI Gazdaságkutató Zrt.-vel közös felmérése alapján.



Az adatok alapján az orosz-ukrán konfliktus, valamint a növekvő nyersanyagárak kedvezőtlen hatásai begyűrűztek Magyarországra, ez a magyar lakosság pénzügyi helyzetét is hátrányosan befolyásolja - írták.



Deszpot Károly, az Intrum CMS igazgatója a közleményben elmondta: a családok leginkább az inflációt érzékelik a mindennapokban, ugyanakkor szintén csökkentik a fizetőképességet az egész régiót érintő gazdasági tényezők. A háború okozta bizonytalanság és a kamatemelések miatt csökken a befektetések volumene, így lassul a jövedelmek emelkedése - tette hozzá.



Az előző négy negyedévben a magyar gazdaság rendkívül gyors ütemben bővült. A háztartások jövedelme, hitelállománya, az infláció és más mutatók alapján számított Intrum Fizetőképességi Index (IFI) általában előrevetíti a nemzeti össztermék alakulását is. A friss negyedéves adatok alapján a növekedés lassulása várható 2022-23-ban, és egyes időszakokban recesszióba is fordulhat a gazdaság. Ennek oka részben a fizetőképességgel visszaeső belső fogyasztás, részben a nemzetközi gazdasági kihívások (magas energiaárak, ellátási láncok gyengeségei) miatti piaci bizonytalanság.



Közölték: a lakosság fizetőképessége ezzel párhuzamosan, az idei év végéig romolhat, hogy mennyire, az nagy mértékben függ az európai uniós forrásokkal kapcsolatos megegyezéstől is. A több ezermilliárdos források lehívásával ugyanis elkerülhetők lehetnek egyes, a költségvetési egyensúly elérése miatt szükséges, de a lakosság számára fájdalmas intézkedések. Emellett a költségvetés egyensúlya hozzájárulhat a forint-árfolyam stabilitásához, így a további áremelkedések megelőzéséhez is - közölték.