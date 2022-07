Gazdaság

Szijjártó: Magyarország lokális kivétel kell legyen a kontinentális válságban

A kormány célja, hogy Magyarország lokális kivétel legyen az európai kontinentális válságban, amihez adottak is a megfelelő alapok, hiszen hazánk az elmúlt időszak minden kríziséből megerősödve került ki - szögezte le a tárca közleménye szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Nyírbátorban.



A tárcavezető a Diehl Aviation Hungary Kft. tízéves jubileumi ünnepségén és csarnokavatóján közölte, hogy az elmúlt tíz-tizenegy évben számos válsággal, például pénzügyi, migrációs és egészségügyi krízissel kellett szembenézni, és ezek az "elemi erejű ütések rendkívüli mértékben megviselik a világ, de azon belül is Európa gazdaságát".



"Az európai gazdaság küszködik, szenved, és sajnos azt kell mondjam, hogy a feketeleves még valószínűleg hátra van, hiszen az az energiaellátási válság, amely itt a horizonton kirajzolódik, rendkívül nehéz jövőképet vetít az európai gazdaság elé" - jelentette ki.



"Persze korábban hallottunk nyugat-európai politikusokat arról beszélni, hogy ők ezt már megoldották, Európa levált az orosz gázról, mindenesetre az elmúlt időszak riadalma és kissé kaotikus intézkedései nem ezt támasztják alá" - tette hozzá.



Majd kiemelte, hogy az ukrajnai háborúra adott európai válaszok nyomán éppen a szankciókat kivető kontinens szenved energiavészhelyzettől, és nem az az ország, amellyel szemben ezen intézkedéseket elrendelték.



Szijjártó Péter leszögezte: a kormány célja, hogy Magyarország lokális kivétel legyen a kontinentális válságban, amihez adottak is a megfelelő alapok, hiszen hazánk minden nehézségből megerősödve tudott kikerülni az elmúlt időszakban



Mint mondta, ennek alapját az a tizenkét éve folytatott beruházásösztönző gazdaságpolitika adta, amely arra épül, hogy Magyarországon a legalacsonyabbak az adóterhek, megszorítások helyett a válságok alatt is a munkanélküliség megelőzését támogatták, illetve olyan környezetet alakítottak ki, amelyben megéri dolgozni és munkahelyeket létrehozni.



Szavai szerint ez a gazdaságpolitika válságállónak bizonyult, amit bizonyítanak a tavalyi beruházási, foglalkoztatottsági, növekedési és exportrekordok.



A miniszter tájékoztatása szerint a Diehl a most átadott, 2,5 milliárd forint értékű beruházásával immár a harmadik gyártócsarnokát építette fel Magyarországon, ahol repülőgép-alkatrészeket fog előállítani. A hazánkban 870 embert foglalkoztató vállalat projektjét az állam 867 millió forinttal támogatta.



Kitért arra is, hogy a légi és űrjárművek gyártásával foglalkozó, 3300-nál is több embernek munkát adó hazai ágazat az idei év első öt hónapjában 34 százalékkal nőtt, termelési értéke így meghaladta a 70 milliárd forintot.

Végül rámutatott: Magyarországon a német vállalatok alkotják a legnagyobb beruházói közösséget, a kétoldalú kereskedelmi forgalom pedig tavaly elérte a 60 milliárd eurót, ami rekordnak számít, és volumene az idei év első négy hónapjában is 7 százalékkal bővült.