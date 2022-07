Gazdaság

Energiahivatal: a felhasználóváltást 15 napon belül be kell jelenteni

A villamos energiát, földgázt, távhőt vagy vezetékes vizet fogyasztó személyében bekövetkezett változást 15 napon belül be kell jelenteni a szolgáltatónál - hívta fel a figyelmet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) hétfőn abból az alkalomból, hogy a felvételi ponthatárok kihirdetése évek óta az albérletpiac főszezonjának kezdete, amikor számos kiadó ingatlan talál új bérlőre. A bérleti szerződések mellett azonban figyelni kell a közművekkel kapcsolatos teendőkre is - hangsúlyozta a hivatal.



A MEKH szerint a legjobb, ha a felhasználóváltozást a régi és a beköltöző új fogyasztó együtt jelenti be a szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában.



A változás bejelentése a kormányablakok ügyfélszolgálatain és a https://e-bejelento.gov.hu/ weboldalon indított elektronikus ügyintézés segítségével is elintézhető. A közüzemi szolgáltatásokkal összefüggő elektronikus ügyintézésre a https://magyarorszag.hu oldalon is van lehetőség, az ott publikált űrlapok segítségével.



Közölték, a szolgáltatóknál általában kérhető, hogy a bérlő úgynevezett "eltérő fizető"-státuszt kapjon, így a tulajdonos továbbra is szerződő fél marad. Választható az a megoldás is, amikor a bérlő saját nevén köt szerződést, a tulajdonos írásbeli hozzájárulásával. Ebben az esetben javasolt a tulajdonos részére állandó meghatalmazást adni a szerződés kezelésére.



A bejelentéshez általában szükség lehet egyebek mellett az előző és az új fogyasztó által kitöltött és aláírt bejelentő formanyomtatványra, a régi és az új fogyasztó személyes adataira, illetve az új fogyasztó felhasználási jogcímének igazolására (például bérleti szerződés) is.



A MEKH javasolja, hogy a bérlemény átadásakor készüljön jegyzőkönyv, amely alapján a szerződő felek, a felhasználási hely és a fogyasztásmérők adatai egyértelműen beazonosíthatók, a legjobb, ha az átvett mérőórákról egy fotót is készítenek - olvasható a hivatal közleményében.