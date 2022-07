Időjárás-aszály

Agrárminisztérium: mentesülhetnek a gazdák a kötelezettségeik alól, ha aszálykár éri őket

Történelmi léptékű aszály sújtja Magyarországot, a magyar gazdálkodókat több korábban megalkotott törvényi szabályozás segíti az ilyen helyzetben - közölte az MTI-vel az Agrárminisztérium vasárnap, amely arra is felhívta a figyelmet, a gazdálkodók a gabonapiaci szerződésekben vállalt kötelezettségek alóli teljes vagy részleges mentesülést kaphatnak.



Közleményükben azt írták: ha a gazdálkodói szerződésekben rögzített területeken a gazdálkodón kívül eső okból nem termett meg a várt terménymennyiség és ezt a tényt még a betakarítás előtt jelzi a gazdálkodó, illetve amennyiben aszálykárról van hatósági igazolása, az jelenthet teljes vagy részleges mentesülést a vállalt kötelezettségek alól. Ezt a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény részletesen szabályozza - írták.



Mentesül a szerződésben rögzített mennyiségű mezőgazdasági termény értékesítésének kötelezettsége alól a termelő, ha a szerződésben rögzített mennyiségű mezőgazdasági termény a termelő ellenőrzési körén kívül eső ok miatt nem termett meg, és amelyről a másik szerződő felet még a termény betakarítása előtt értesítette. Valamint akkor, ha a termelő az ellenőrzési körén kívül eső mezőgazdasági káresemény bekövetkezését a kormányhivatal, mint agrárkár-megállapító szervhez történt bejelentés alapján kiállított hatósági döntéssel igazolta.



Ha a szerződő felek megállapodásban rögzítették, hogy a mezőgazdasági termelő a kieső terménymennyiséget az általa használt más mezőgazdasági földterületen termelt mezőgazdasági terménnyel pótolja, akkor a mezőgazdasági termelő akkor mentesül a szerződésben rögzített mezőgazdasági termény értékesítésének kötelezettsége alól, ha az ellenőrzési körén kívül eső okot az általa használt összes földterület vonatkozásában bejelentette és igazolta - mutatott rá a tárca.



A minisztérium közlése szerint nincs tudomásuk ezen a területen vitákról, de mégis fontosnak tartják felhívni a figyelmet arra, hogy a piaci szereplők közötti esetleges jogvita gyors és hatékony rendezésére javasolják a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Etikai Bizottságának az orszagosetikaibizottsag@nak.hu elektronikus elérhetőségen történő megkeresését.



A minisztérium leszögezte: az egész ország érdeke, hogy minél több magyar gazda folytathassa a termelői munkát. Hozzátették: a lakosság élelmiszerbiztonságának záloga ugyanis a mezőgazdasági termelés folyamatosságának biztosítása. A magyar kormány és az Agrárminisztérium továbbra is folyamatosan figyelemmel kíséri az aszály okozta károk mértékét, és mindent megtesz a magyar termelők veszteségeinek mérséklése és a termelés folyamatosságának fenntartása érdekében - írták.