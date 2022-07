Gazdaság

A Tesco folyamatosan csökkenti a működésében keletkező élelmiszer-hulladék mennyiségét

A Tesco 2017-ben tette közzé először a működésében keletkező élelmiszer-hulladék mennyiségét, amelyet Magyarországon azóta 69 százalékkal szorított vissza - közölte az áruházlánc az MTI-vel.



Az élelmiszerek kidobásakor az előállításhoz, szállításhoz és csomagoláshoz felhasznált összes energia és víz is kárba veszik, ezért az üvegházhatású gázok mintegy 10 százaléka köthető az élelmiszer-hulladékhoz - jelezte a vállalat.



A közlemény szerint Magyarországon több mint 160 Tesco áruház ajánlja fel napi szinten a megmaradt élelmiszert a rászorulóknak. Így a 2021/22-es pénzügyi évben az áruházlánc az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-felesleg 82 százalékát fordította jótékony célra. Az adományként a nélkülözőknek felajánlott 3403 tonna élelmiszer-felesleg mintegy 10 890 tonnával járult hozzá a károsanyag-kibocsátás mérsékléséhez ebben az időszakban.



A Tesco a 2021/22-es pénzügyi évben 722 175 tonna élelmiszert forgalmazott magyarországi üzleteiben, amelyből 9115 tonna feleslege keletkezett. Ebbe beletartoznak az emberi és állati fogyasztásra átadott, valamint az adományozásra nem megfelelő élelmiszerek is, amit megsemmisítenek - közölték.



Közép-Európában a Tesco 2019-ben, 11 évvel a 2030-as határidő előtt elérte az ENSZ fenntartható fejlődési célkitűzését, amely az élelmiszer-hulladék megfelezéséről szól.



Céljuk, hogy 2035-ig saját működésében, 2050-ig pedig az ellátási láncban is elérje a nettó zéró kibocsátást, ami összhangban áll az ENSZ által megfogalmazott céllal, a globális felmelegedés 1,5 Celsius-fok alatt tartásával - hangsúlyozta a vállalat.



A nyilvános cégadatok szerint a Tesco-Global Áruházak Zrt. utolsó lezárt üzleti évében, a 2020 márciustól 2021 márciusig tartó időszakban közel 591 milliárd forint árbevételt ért el, az előző időszaki 602 milliárd forintot követően. Magyarországon a Tesco mintegy 200 áruházzal rendelkezik.