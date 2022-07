Gazdaság

MVM Next: változik a rezsicsökkentett áron fogyasztható földgáz- és villamos energia mértéke

A lakossági fogyasztóknak továbbra is biztosított a rezsicsökkentés, de a jövőben rezsicsökkentett áron fogyasztható földgáz- és villamos energia mértéke megváltozik - közölte az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. az MTI-vel csütörtökön.



A közlemény szerint az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló kormányrendelet alapján 2022. augusztus 1-jétől a lakossági ügyfelek mérési pontonként, azaz mérőnként a villamos energia esetében évi 2523 kilowattóra, míg a földgáz esetében évi 1729 köbméter, azaz 59 132 megajoule fogyasztásig vehetik igénybe a rezsicsökkentett árszabást.



Azt írták, hogy az ezen mennyiségeket meghaladó fogyasztás elszámolása a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) rendeletében meghatározott áron történik. Az ügyfeleknek a változások miatt nem kell a szerződéseiket módosítani, a MEKH rendeletben meghatározott árak ugyanis az energiavásárlási szerződések részévé válnak automatikusan. A vonatkozó árakat a honlapon is közzéteszik.



Az éves elszámolási időszak alatti fogyasztását minden mérővel rendelkező ügyfél megtalálhatja az éves elszámolószámlája 3. oldalán, vagy az online ügyfélszolgálati felületeken, illetve a mobilapplikációkban. Az ügyfelek a kedvezményes mennyiségeket időarányosan jogosultak igénybe venni. Ennek érdekében az egyetemes szolgáltató naparányos elszámolást alkalmaz - közölte az MVM.



Kitértek arra, hogy a rendelet nem érinti a nagycsaládosok részére már eddig is biztosított kedvezményt földgáz vonatkozásában, az az eddigiek szerint vehető igénybe a jövőben is. Nem érinti továbbá a B GEO tarifán vételezők által elfogyasztott és a H tarifán fűtési idényben elfogyasztott energiamennyiséget.



A tájékoztatás szerint a lakossági fogyasztónak minősülő társasházaknak és lakásszövetkezeteknek földgáz rezsicsökkentett áron igénybe vehető kedvezményes mennyisége a lakóépületben műszakilag megosztott, önálló lakások számának szorzata alapján határozható meg. "Ezen többletmennyiség igénybevételéhez a társasházaknak, illetve lakásszövetkezetnek az MVM Next honlapján elektronikus formában nyilatkozniuk kell mérési pontonként a lakóépületben műszakilag megosztott, önálló lakások és az épületben lévő önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek számáról" - írta az MVM Next. Amennyiben az elektronikus nyilatkozat 2022. augusztus 15-ig beérkezik a kedvezményes mennyiséget 2022. augusztus 1-jétől kell figyelembe venni. Ezt követően a kedvezményes mennyiség a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől alkalmazható - tették hozzá.



Részletes tájékoztató és a kitöltendő nyilatkozat megtalálható a https://www.mvmnext.hu/lakossagirezsi oldalon.