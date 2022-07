Gazdaság

Szijjártó: 400 milliárd forintos gigaberuházás keretében új gyártósorokat telepít Kecskemétre a Mercedes

2022.07.21

Az idei év eddig bejelentett legnagyobb beruházása keretében a Mercedes 400 milliárd forint értékben új gyártósorokkal bővíti magyarországi összeszerelő és karosszéria üzemét - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Kecskeméten.



A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a fejlesztés nyomán az üzem képessé válik két új elektromos platform gyártására, így a vállalat magasabb kategóriájú és technológiai hozzáadott értékű típusok gyártását hozza hazánkba.



Tájékoztatása szerint a projekt jelentős infrastrukturális fejlesztésekkel és munkahelyteremtéssel fog járni, ezért azt az állam 14 milliárd forinttal támogatja. A Mercedes emellett képzési programot indít Kecskeméten, amihez a kormány ugyancsak pénzügyi hozzájárulást biztosít.



Beszédében Szijjártó Péter nagy büszkeségnek nevezte, hogy a Mercedes kulcsfontosságú helyszínként tekint Magyarországra, hozzátéve, hogy az együttműködés elmúlt tizennégy éve sikertörténet mindkét fél számára.



Úgy vélekedett, hogy a mostani gigaberuházás is jól mutatja a magyar autóipar szárnyalását, ami nem politikai állítás, hanem tényekkel is alátámasztható: a szektor termelési értéke 2010-ben 3600 milliárd forint volt, míg 2021-ben 9400 milliárd forint, és a lendület nem csökkent, ugyanis ez a szám az idei év első öt hónapjában elérte a rekordnak számító 4500 milliárd forintot.



Rámutatott: a 155 ezer magyar embernek munkát adó ágazat 90 százalékos exporthányaddal dolgozik, Magyarország így, bár lakosságszám tekintetében csak 95. a világon, az autóipari kivitel terén a 20. helyen áll.



Hangsúlyozta, hogy bár az utóbbi két és fél évben kétszer is kifordult sarkaiból a világgazdaság, ez sem volt képes megakasztani az autóipar forradalmi megújulását, amely napjaink egyik legfontosabb világgazdasági folyamata.



"A mostani nehéz helyzetből azok az országok tudnak a legjobban kijönni, akik a legnagyobb autóipari vállalatok elektromobilitási stratégiáinak helyszíneivé képesek válni" - jelentette ki.



A miniszter aláhúzta, hogy ezért a kormány sokat dolgozott, és Magyarország mára "a globális autóipari forradalom, az elektromos autóipari átállás egyik legfontosabb helyszíne lett".



Ennek illusztrálására kiemelte, hogy Németországon és Kínán kívül csak Magyarországon rendelkezik gyártási kapacitással mindhárom nagy német prémium autómárka. Kitért arra is, hogy hazánk a világ harmadik legnagyobb elektromos akkumulátorgyártó kapacitásával rendelkezik, míg ezek exportjában a globális ranglista ötödik helyén áll - tette hozzá.

Közölte, hogy Magyarországon a német vállalatok alkotják a legnagyobb beruházói közösséget, a kétoldalú kereskedelmi forgalom pedig tavaly elérte a 60 milliárd eurót, ami rekordnak számít, és volumene az idei év első négy hónapjában is 7 százalékkal bővült.



Szijjártó Péter együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá Christian Wolff gyárigazgatóval, Jörg Burzer termelésért és ellátási láncért felelős igazgatósági taggal és Szemereyné Pataki Klaudia kecskeméti polgármesterrel.



A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. az MTI-vel közölte: a több mint 1 milliárd euró értékű beruházást a 2022-2026-os üzleti tervének megvalósítása keretében valósítják meg Kecskeméten. A beruházás fókuszában a gyártósorok további rugalmasabbá tétele, a digitalizáció és a fenntarthatóság van. A magyar állam és Kecskemét városa egyaránt támogatja a projektet - jelezték.



A közleményben ismertették: a kecskeméti gyár új modellek sorozatgyártásba történő integrálásával erősíti szerepét a globális termelési hálózatban, az új MMA platform (Mercedes Modular Architecture) modelljeinek 2024-től, míg az MB.EA platform (Mercedes-Benz Electric Architecture) egyik tisztán elektromos modelljének sorozatgyártása 2025-től indul. Új összeszerelő- és karosszériagyártó-sor épül, amelyek mellett a felületkezelés és fényezés folyamata is teljesen megújuló energiaforrásokra támaszkodik majd. A szerelőüzem kompakt elrendezésével, rövidebb távolságokkal könnyebb anyagmozgást tesz lehetővé a nagyobb hatékonyság érdekében. Az új gyártósorok ellátását kizárólag zöldáram biztosítja majd, az energiaigény fedezésére nagyméretű napelemes rendszert telepítenek az üzemek tetejére.



A közleményben Christian Wolff, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója kiemelte: a Mercedes-Benz konszern új termékstratégiája és a modellek új elosztása biztosítja a kecskeméti gyár jövőjét. A kecskeméti üzem stratégiailag felkészülten áll a jövő kihívásai előtt, maximális rugalmassággal tud majd reagálni a változó vevői igényekre.



A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. korábban nyilvánosságra hozott beszámolója szerint 2021-ben 3,1 milliárd euró árbevételt ért el az előző évi 3,4 milliárd euróval szemben; az adózás utáni nyeresége viszont nőtt: a 2020. évi 39,3 millió euró után tavaly 67,6 millió euró lett. A Mercedes-Benz kecskeméti gyára 2021-ben több mint 135 ezer járművet gyártott, mintegy 25 ezerrel kevesebbet, mint 2020-ban.