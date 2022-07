Trenkwalder

A második negyedévben meghaladta az 1550 forintot a fizikai dolgozók átlagos órabére

A régiók szerinti statisztikák alapján az átlagos fizikai órabérek jobbára az 1400-1500 forint közötti sávban helyezkednek el. 2022.07.21

A második negyedévben a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére 1553 forint volt, ami 11,5 százalékos növekedés az előző év azonos időszakában mért 1392 forinthoz képest - közölte a Trenkwalder és a Moore Hungary csütörtökön az MTI-vel.



A munkaerő-kölcsönzéssel és -közvetítéssel foglalkozó Trenkwalder csaknem 7 ezer munkavállaló béradatait dolgozta fel a vizsgálat során.



A régiók szerinti statisztikák alapján az átlagos fizikai órabérek jobbára az 1400-1500 forint közötti sávban helyezkednek el. Lefelé Dél-Dunántúl tér el kissé 1370 forintos átlagos szintjével, míg felfelé Közép-Dunántúl és Közép-Magyarország emelkedik ki 1640, illetve 1930 forintos átlagórabérével.



Hamrák Viktor, a Trenkwalder szolgáltatási igazgatója a közleményben hangsúlyozta, hogy mivel számos iparágban továbbra is súlyos munkaerőhiány tapasztalható, a bérnövekedés üteme az év második felében a kedvezőtlenebbre forduló gazdasági környezetben is gyorsulhat. A munkavállalók igényei ugyanis gyorsan igazodnak a magasabb inflációs várakozásokhoz.



A Moore Hungary tanácsadó és könyvvizsgáló cég ezzel egy időben több mint 60 nemzetközi cég magyarországi leányvállalatánál dolgozó csaknem 500 középvezető béradatait vizsgálta meg. A 700 ezer és 1 millió forint közötti havi bruttó fizetési sávban dolgozó alkalmazottaknál az éves béremelkedés mértéke 2022 második negyedévében hosszú évek óta első ízben érte el a kétszámjegyű értéket, átlagosan 10,2 százalék volt.



Hajnal Péter, a Moore Hungary ügyvezető partnere a közleményben megjegyezte, egy évvel korábban mindössze 4,4 százalék volt az átlagbér emelkedés mértéke ebben a körben. A szakember szerint kérdés, hogy a jelenlegi 10 százalék körüli bérnövekedés elegendő lesz-e a vezető munkavállalók hosszú távú megtartásához.



Ebben a körben egy jó munkahelyváltással könnyen elérhető nagyobb bérnövekedés is, igaz, ennek esélyét a küszöbön álló recessziós időszak nagyban csökkentheti - tette hozzá Hajnal Péter.