Költségvetés

Varga: rezsivédelmi és a honvédelmi alapot állítanak fel

A jövő évi költségvetésről döntenek kedden a parlamentben, ha az Országgyűlés támogatja a törvényjavaslatot, akkor több mint 1500 milliárd forinttal honvédelmi és rezsivédelmi alapokat állítanak fel - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a szavazás előtt a Facebook-oldalára feltöltött videójában.



Hozzátette: szinte minden területnek többletforrást juttatnak. A családok támogatását 450 milliárd forinttal növelik. Nyugellátásokra 730 milliárd, oktatásra 200 milliárd, az egészségügyre 100 milliárd forinttal többet tudnak fordítani jövőre - közölte a miniszter.



Rámutatott arra, hogy az előrejelzések szerint az orosz-ukrán háború és az "elhibázott" szankciók hamarosan válságba taszítják Európa gazdaságát.



"Ezért az a célunk, hogy a magyar gazdaság a romló világgazdasági környezetben is növekedni tudjon. Azon dolgozunk, hogy a rezsicsökkentést a háborús árak ellenére is megmentsük, megvédjük a 4,7 millió munkahelyet, tovább csökkentsük az államadósság és a hiány szintjét" - fogalmazott.



A jövő évi költségvetés megfelelő alapot ad ehhez, a háborús válság ellenére is garantálja Magyarország biztonságos működését - jelentette ki Varga Mihály.