Élelmiszerbiztonság

Étrend-kiegészítőket vizsgált a Nébih

A laboratóriumi vizsgálatok eredménye szerint a tesztelt 21 étrend-kiegészítő mindegyikén megfelelő volt a csomagoláson jelölt omega-3 zsírsav mennyisége, 17 terméknél jelölési hibák fordultak elő - közölte a a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) kedden az MTI-vel.



A Nébih a Szupermenta termékteszt programban 21 étrend-kiegészítőt vizsgált, a termékek között egy lenmagolaj alapú volt, egy mikroalgából, 19 pedig halolajból nyert olajat tartalmazott.



Vizsgálták a termékek zsírsavösszetételét és nehézfémtartalmát, emellett ellenőrizték növényvédőszerek és az egyéb vitaminok jelenlétét is. Ezen vizsgálatok során nem merült fel kifogás - írták a közleményben.



A tesztelt omega-3 zsírsavkapszulák nagy részénél, 17 étrend-kiegészítőnél jelölési hibákat tárt fel a hatóság. Probléma volt az adalékanyagok minőségével és feltüntetésével, a származásra, a tápértékre vonatkozó jelölésekkel, valamint a tokoferolok, a rozmaringkivonat és az új élelmiszerként engedélyezett Schizochytrium mikroalgából nyert olaj felhasználásával is.



A hibák miatt a hatósági ellenőrök élelmiszer-ellenőrzési bírságot szabtak ki, csaknem 1,4 millió forint értékben.



A Szupermenta termékteszten rendhagyó módon a termékek preferencia-kérdőíves értékelését is elvégezték. A válaszadók elvárásainak leginkább egy olyan termék felelne meg, amely kis kapszulaméretű, napi 1 szem adagolású, ugyanakkor 1 havi adagnál több kapszulát tartalmaz. Ezenkívül fontos elvárás, hogy lehetőleg tartalmazzon az omega-3 hatóanyagon kívül vitaminokat is, ne legyen erős, kellemetlen szaga és utóíze, az árfekvése pedig 3000-5000 forint között legyen - közölte a Nébih.