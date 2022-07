Önkormányzat

Feszes, de stabil költségvetéssel működik Hévíz

Feszes, de stabil költségvetéssel működik idén Hévíz önkormányzata, a működési kiadások és a bevételek is arányosan teljesülnek - közölte hétfői sajtótájékoztatóján a város polgármestere.



Papp Gábor (Fidesz-KDNP) kijelentette: egyes rosszindulatú híresztelések ellenére az önkormányzat nincs csődhelyzetben, illetve fizetési felszólítás alatt lévő kifizetetlen számlája sincs.



A Magyar Államkincstárnak a tartósan lejárt tartozásokat negyedévente jelenteni kell, ezek a jelentések pedig rendre nullásak - tette hozzá.



Az elmúlt két évben "példás, szigorú és józan takarékossági intézkedéseket" hozott a város, az önkormányzati intézményeknél és a különböző szakterületeken kevesebben dolgoznak, de teljesítik a munkájukat. A nehézségek ellenére a megkezdett beruházások befejezésére törekszenek, a fejlesztések nem állnak le, határidőmódosítással és plusz forrásokra benyújtott pályázatokkal idén is több beruházás zárul - mondta a polgármester.



Papp Gábor hozzátette: az elmúlt két év gazdasági nehézségei, a válság a várost "arányaiban és hazai viszonylatban a legsúlyosabban érinti, és sajnos még most jön a neheze".



A polgármester elmondta: a város 2020-ban - fejlesztési forrásokkal együtt - 6,2 milliárd forintos költségvetést fogadott el, mára azonban elvesztette bevételeinek egyharmadát. Jelenleg közel 3,5 milliárd forint értékű fejlesztések zajlanak, a bevételi kiadások pedig 1-1,5 milliárddal csökkentek.



Korábban a teljes vendégkör mintegy 70 százalékát tették ki a külföldiek, de ez az arány erősen csökkent. Pozitív jel, hogy a Wizzair nagyobb kapacitású gépeket állított be a megnőtt érdeklődés miatt a nemrég indított, dortmundi menetrend szerinti járatra - közölte Papp Gábor.



Az MTI kérdésére hozzátette: a 2019-ig még egymilliót meghaladó vendégéjszakaszám tavaly mintegy 470 ezerre csökkent. Idén 500 ezer éjszakás vendégforgalommal kalkulálnak.