Idegenforgalom

A turisztikai ügynökség új információs portált indít

Elindul az igyutazunk.hu - jelentették be a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) sajtótájékoztatóján kedden Budapesten.



Jakab Zsófia az MTÜ marketing és kommunikációs vezérigazgató-helyettese elmondta: a weboldalon folyamatosan frissülő cikkek, elemzések jelennek meg a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) és a big data állományok adatai alapján. Ezzel az ágazat, a sajtó és az érdeklődők is naprakész képet kapnak a hazai turizmusról.



Hozzátette: Európában Magyarország az egyetlen, ahol az NTAK 2019-es elindulása óta friss adatokkal, adatvezérelt döntéshozatal valósult meg: jelenleg 45 ezer szálláshelytől kapnak adatokat egyebek mellett a vendégek tartózkodási idejéről, helyéről, nemzetiségéről, ami segíti a célzott és megalapozott értékesítési döntések meghozatalát.



Az új információs hírportált a nyilvánosságnak és a sajtónak egyaránt készít elemzéseket a turisztikai térségekről, ismertetik a legnépszerűbb városok iránti bel-, és külföldi keresletet. Mindez hozzájárul az ágazat versenyképességének növeléséhez, és alapot nyújt a hosszú távú stratégiához, miszerint 2030-ig Magyarország legyen Közép-Európa legnépszerűbb turisztikai célpontja - hangsúlyozta Jakab Zsófia.



Czelleng Ádám, az MTÜ kutatási és képzési igazgatója közölte: prognózisok mellett hatásvizsgálatot is készítenek, minden döntéshez. Az adatszolgáltató központ mellett számos más adatforrással dolgoznak, a modellek a mesterséges intelligenciára épülnek. Használják a mobilcella, online kassza vagy bankkártya adatokat, emellett keresési adatokkal, reptéri adatokkal és a közösségi média adataival is dolgoznak - sorolta.



Heti, havi és negyedéves riportokat tesznek közzé. Együttműködést kötöttek a KSH-val, így már hivatalos statisztikává válnak majd az NTAK adatai az augusztusi adatközléstől kezdődően.



Elmondta, hogy az új portálra minden adatforrás felhasználásával készítenek országos, vagy fővárosi elemzéseket, a funkcióit folyamatosan bővíteni tervezik.