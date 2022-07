FruitVeb

Kiváló minőségű dinnye terem idén belföldön

Ahol nem alakult ki aszály, ott a közlemény szerint továbbra is kedveznek a feltételek a dinnye érésének. 2022.07.08 17:26 MTI

Bár a szokatlan meleg némileg csökkenti a hozamot, a napos időnek köszönhetően kiválónak ígérkezik a belföldön termő dinnye - olvasható a FruitVeb honlapján pénteken közölt összefoglalóban.



Ahol nem alakult ki aszály, ott a közlemény szerint továbbra is kedveznek a feltételek a dinnye érésének. Idén 120-130 ezer tonna teremhet Magyarországon, a szárazság elhúzódása kisebb mértékben még ronthatja a kilátásokat, de áruhiánytól biztosan nem kell tartani. A betakarítás a héten már nagyüzemben folyik, így hamarosan az áruházláncokba is eljut a friss dinnye - írták.



Magyarország elsősorban Csehországba, Lengyelországba, Szlovákiába exportál dinnyét, mivel a szállítási költségek ezekbe az államokba viszonylag alacsonyak. Import áru a mediterrán országokból és a Balkánról a magyar piacon is lesz, de külföldi dömpingről egyelőre nincs hír - tették hozzá.



Idén belföldön 2600 hektáron terem görögdinnye, 400 hektáron sárgadinnye. A termésátlagok alacsonyabbak, mint a korábbi években, miközben a termelési költségek csaknem harmadával magasabbak. Emiatt szükségszerűen nőnek a fogyasztói árak is, bár a külföldi tapasztalatok alapján ebből maguk a termelők kevésbé részesülnek - olvasható a közleményben.