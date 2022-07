Élelmiszerbiztonság

Nébih: a szalmonellával szennyezett adalékanyagot Magyarországról szállították a belgiumi csokoládégyárba

Magyar vállalkozás volt a beszállítója a szalmonella baktériummal szennyezett lecitin elnevezésű adalékanyagnak, ami eljutott a belgiumi csokoládégyárba - erősítette meg a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szerdán az MTI érdeklődésére.



A belga The Brussels Times hírportál szerdán számolt be arról hogy a világ legnagyobb csokoládégyárában, a belga-svájci Barry Callebaut csokoládégyártó cégnél nemrégiben kitört szalmonellafertőzés eredetét egy magyarországi szójalecitin-szállítmányra vezették vissza. A belga élelmiszerbiztonsági hivatal (FAVV) az élelmiszerek és takarmányok európai sürgősségi riasztórendszerén (RASFF) keresztül értesítette Magyarországot.



Magyarországon a Nébih vizsgálatai megállapították, hogy az országból kiszállított lecitin tétel volt szalmonellával szennyezett. A lecitin közvetlen fogyasztásra nem kerül, mivel ez egy adalékanyag, ami a csokoládé gyártásához kell.



A hivatal tájékoztatása szerint az ügyben érintett vállalkozásnál soron kívüli ellenőrzést tartottak, amelyben vizsgálták a feldolgozás folyamatát, az üzemi dokumentációt, valamint széles körű hatósági mintavételre is sor került. A vállalkozás saját hatáskörében megtette a szükséges intézkedéseket, zárolta az üzemben található tételeket - tudatta a Nébih.



A hivatal kiemelte, hogy a nyomonkövetési vizsgálat alapján az érintett tételekből más vállalkozásokhoz nem történt kiszállítás. További tételek ellenőrzése folyamatban van.



A jelenlegi információk szerint a belga cég teljesen leállította a gyártását, és értesítette az ügyfeleit, hogy zárolják a június 25-én vagy azt követően gyártott csokoládétermékeket, amelyekből több országba is szállítottak. Így az egyetlen, ismert magyarországi címzetthez sem érkezett meg a termék, a szállítmányt útközben visszafordították - közölte a Nébih.



Hozzátették: a szennyeződés eredetének vizsgálata a lecitint gyártó cégnél jelenleg is folyik.