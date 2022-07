Pénzügy

Mabisz: rekordösszegű kárkifizetéseket is hozhat az idei viharszezon

2022.07.06 MTI

Az idei viharszezon felénél, a május-júniusi adatok szerint 39 ezer bejelentés érkezett a biztosítókhoz, a kárösszeg pedig 4,6 milliárd forint, ennek alapján az idei négyhavi kárkifizetések meg is haladhatják a tavalyi, tízéves rekordnak számító összeget - jelezte a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) szerdán.



A szervezet összesítése szerint júniusban a biztosítókhoz 21 ezer bejelentés érkezett, és több mint 2,2 milliárd forintot fizettek ki lakásbiztosítási szerződések alapján, vagy tartalékoltak kifizetésekre. Elsősorban a június 4-i, valamint a 8-10-e közötti időjárás volt súlyos, főként vihar, szél, villám, villámcsapás másodlagos hatása, jég, tető beázása, felhőszakadás okozott károkat. A leginkább érintett városok és megyék közé tartozott a többi között Budapest, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Pest, Vas, Baranya, Somogy, Bács-Kiskun megye, illetve Körmend, Pécs, Dunakeszi, Balassagyarmat, Székesfehérvár, Nagykáta, Kaposvár.



A Mabisz felidézte: májusban csaknem 18 ezer bejelentést tettek a károsultak, a már kifizetett és a kifizetésekre tartalékolt összegek megközelítették a 2,4 milliárd forintot. Ezekben az összesítésekben nincsenek benne a mezőgazdasági károk és az időjárás miatt az ipari létesítményekben, közintézményekben keletkezett rongálódások.



Tavaly a szezon végére 9,1 milliárd forintot fizettek ki a társaságok az időjárási anomáliák miatt, mintegy 95 ezer bejelentésre. A káresetek számában nem, a kifizetett összeget tekintve viszont kirívónak számított az elmúlt év, a 2010-es után a legdrágábbnak - ismertette a szövetség.



A Mabisz közölte azt is: egyre jobban érzékelhető kárrendezési tapasztalat, hogy a viszonylag kisebb károsodások helyreállítására is a korábbi éveknél magasabb összegeket kell szánni a folyamatosan emelkedő munkadíjak és építőanyagárak miatt.



Ebben a helyzetben különösen fontos az alulbiztosítottság elkerülése, érdemes a szerződéseket évente legalább egyszer, a szerződéskötési évforduló közeledtével felülvizsgálni - hívta fel a figyelmet a szervezet.



A Mabisz jelezte azt is, hogy az összegzésekben csak a biztosítók kártalanítási tételei szerepelnek, de a magyarországi lakóingatlanok több mint negyedére, egymilliónál is több lakásra, családi házra nem kötöttek lakásbiztosítást.