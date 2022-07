Világgazdaság

A horvát kormány meghosszabbította az üzemanyagár-stopot

A horvát kormány további két héttel meghosszabbított az üzemanyagár-stopot - közölte a kabinet hétfőn.



A rendelet továbbra is csak az autópályákon kívüli benzinkutakra vonatkozik. Így az eurosuper 95 ára marad 13,50 kuna (717 forint), az eurodízelé pedig 13,08 kuna (694 forint). A prémium üzemanyagok szabadárasak mindenhol.



Minden megtett intézkedéssel a kormánynak az célja, hogy biztosítsa az állampolgárok életszínvonalát és az energiaellátás biztonságát, továbbá a bevételeket a turisztikai szezonban - olvasható a közleményben.



Zágráb emellett rögzítette a nagykereskedelmi árakat is, hogy megvédje azokat a benzinkutak, ahol maximálták a díjszabást. Mégpedig úgy, hogy az üzemanyagok nagykereskedelmi ára nem haladhatja meg a rögzített kiskereskedelmi árakat.



A kormány egyben meghosszabbította a rögzített kereskedői árrésre és a benzin és a gázolaj jövedékiadó-mértékének csökkentésére vonatkozó rendeletét is.