Gazdaság-ipar

Bővítette üzemét és termelőkapacitását a CE Glass csoport

A CE Glass csoport két ütemben 5400 négyzetméterrel bővítette üzemét Szeged határában, és csaknem megduplázta biztonságiüveg-gyártó kapacitását - tájékoztatta a cég az MTI-t.



A közlemény szerint az évszázados családi gyökerekkel rendelkező, korábban Szilánkként ismert üvegipari vállalat tíz évvel ezelőtt költözött a Szeged határában álló ipari parkba, ahol zöldmezős beruházás keretében építette fel új gyárát, az üzem területe azóta már kétszer is növekedett. A biztonsági üveg iránt robbanásszerűen megnövekedett kereslet azonban a gyár minden eddiginél nagyobb bővítését tette indokolttá.



Az egy évvel ezelőtt indult és újonnan elkészült beruházás során két ütemben összesen 5400 négyzetméterrel nőtt az üzem alapterülete, így immár több mint 35 ezer négyzetméteren folytathatják az üvegipari tevékenységet, a laminált és edzett üvegek gyártását. Ezzel a cég a régió egyik legnagyobb termelő központjává nőtte ki magát.



Az elmúlt időszakban új hőmegmunkáló és lamináló gépsorok, az előkészítési munkákhoz szükséges megmunkáló központok és csiszolóberendezések érkeztek az eddigiek mellé, így az építőipar növekvő igényeit gyorsabban, nagyobb mennyiségben és nagyobb méretben tudja kiszolgálni a vállalat.



A közlemény idézi Varga Gusztávot, a cég alapítóját és vezérigazgatóját, aki kifejtette, a folyamatos beruházások célja, hogy a vállalat a nemzetközi mezőnyben továbbra is helyt tudjon állni, a versenyképességgel pedig fejlődő munkahelyet tudjanak biztosítani a régió számára.



A mintegy kétmilliárd forintos, döntő részben önerőből megvalósított, 40 százalékban hazai és uniós támogatásból fedezett beruházásnak köszönhetően nemcsak a CE Glass biztonságiüveg-gyártó kapacitása növekedett mintegy kétszeresére, hanem több tucat új munkahely is létesült az elmúlt egy évben a Szegeden és a város környékén élőknek - áll a közleményben.



Varga Gusztáv több mint százéves hagyomány folytatásaként 1989-ben nyitotta meg Szilánk néven képkeretező és üvegező műhelyét Szegeden. A vállalkozás az évek során nagykereskedelemmel, üvegfeldolgozással, szigetelőüveg-előállítással és üvegipari gépek gyártásával bővítette tevékenységi körét, és kilépett a nemzetközi piacra. A tevékenységét CE Glass néven folytató vállalkozás új termelő és logisztikai központját Szeged határában, Szatymazon 2012-ben adták át.



A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a CE Glass Üveg- és Gépipari Zrt. értékesítésből származó nettó árbevétele tavaly 7,546 milliárd forint volt, ami mintegy harmadával haladta meg a 2020. évit. A vállalkozás árbevételének több mint harmada származik - a logisztikai költségek miatt elsősorban a szomszédos országokba irányuló - exportból. A cég adózott eredménye 2021-ben az előző évhez képest több mint másfélszeresére, 969 millióról 1,519 milliárd forintra nőtt.