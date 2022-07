Gazdaság-biztosítás

A TIM országos munkavédelmi kampányt indít

A kampány a munkavállalók bejelentésének, szerződtetésének, munkabérének és a munkaidejükre vonatkozó szabályok megismertetésének a fontosságára is felhívja a figyelmet. 2022.07.04 04:21 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A munkavállalók és a munkáltatók munkaügyi szemléletformálásának érdekében országos kampány indul július elején - közölte a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) Facebook-oldalán szombaton.



A kezdeményezés célja a munkajogi és munkabiztonsági tájékozottság és tudatosság növelése, ami hozzájárul a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések megelőzéséhez, a jogszerű foglalkoztatáshoz - írták.



A kampány jelmondata az, hogy Legyen oké, központi eleme pedig egy videóklip, amelynek zenei alapját a Random Trip adta, dalszövegét pedig a Punnany Massiftól Wolfie (Farkas Roland) alkotta meg.



A kisfilm az online felületek - YouTube, Facebook - mellett kormányablakokban is látható lesz. A további kampányelemekkel óriásplakátokon, rádiószpotok és interaktív nyereményjátékok formájában lehet majd találkozni, de közösségimédia-tartalmak is jelennek meg a témában.



A TIM jelezte, hogy a kampány a munkavédelmi előírásokon és speciális veszélyforrásokon túl a munkavállalók bejelentésének, szerződtetésének, munkabérének és a munkaidejükre vonatkozó szabályok megismertetésének a fontosságára is felhívja a figyelmet.