Nyögdíj

Tállai András: nyolc havi nyugdíj után jár az emelés júliusban

2022.07.03 19:16 MTI

Ebben a hónapban érkezik az évközi nyugdíjemelés, amikor mintegy 2,5 millió nyugdíjas együttesen 184 milliárd forint pluszpénzt kap. A januártól júniusig terjedő, visszamenőlegesen járó emelést a nyugdíjasok egy összegben, az aktuális, július havi emelt nyugdíjukkal együtt kapják meg - tájékoztatta Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára az MTI-t vasárnap.



A nyugdíjasok júliusban már a 3,9 százalékkal emelt összegben kapják a havi ellátásukat, és ezzel egy időben megkapják a január-júniusi, tehát 6 havi nyugdíjuk, illetve a 13. havi nyugdíjuk 3,9 százalékos különbözetét is, vagyis a címzettek összesen nyolc havi nyugdíj után kapják meg a növelést - összegezte az államtitkár.



Aki bankszámlára kérte az utalást, annak július 12-én kerül az összeg a bankszámlájára, aki postai úton kapja, annak a szokásos naptári napon viszi a postás.



A kormány kiemelt feladatának tartja, hogy gondoskodjék az idősek ellátásának értékállóságáról. Ahogyan azt is szem előtt tartjuk, hogy a nyugdíjasoknak is részesülniük kell a kedvező gazdasági eredményekből, a nehezebb helyzetekben pedig kiemelt védelmet kell kapniuk - hangsúlyozta Tállai András.



Emlékeztetett, hogy minden év elején az infláció tervezett mértékével nőnek a nyugdíjak. Idén 5 százalékos volt ez az emelés, de - tekintettel a nemzetközi energiaválságra és az elhúzódó háborúsválságra - ennél magasabb emelésre van szükség, és ezt az érintetteknek sokkal hamarabb kell megkapniuk, mint ahogy a nyugdíjtörvény előírja - szögezte le Tállai András.



A nyugdíjtörvény szerint, ha az éves várható infláció magasabb az előzetesen tervezettnél, vagyis a januári emelésnél, akkor novemberben kell, hogy folyósítsa az állam az érintetteknek a januárra visszamenőleges kiegészítő emelést. Ám a kormány, ahogy tavaly, úgy idén is korábban lép, így már júliusban évközi, kiegészítő nyugdíjemelésben részesülnek a jogosultak - tette hozzá.



A kormány nemcsak a nyugdíjak értékállóságáról gondoskodik, hanem nehéz helyzetekben kiemelt védelmet is biztosít számukra. Ezért döntött 2020 tavaszán, a koronavírus-járvány kitörését követően úgy a kormány, hogy visszaadja a baloldal által 2009-ben elvett 13. havi nyugdíjat - emelte ki Tállai András.



Megjegyezte, hogy az eredeti tervek szerint a juttatás fokozatosan négy év alatt épült volna vissza, de már az idén a teljes összeget kapták meg a jogosultak 13. havi nyugdíjként és ellátásként, ami 2022-től kezdődően minden évben, így jövőre is, februárban érkezik majd meg.