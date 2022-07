Beruházás

Bővíti kapacitását a csomagolóanyagokat gyártó Hód Plast Kft. Algyőn

Bővíti termelő- és raktárkapacitását 449 millió forintos beruházással, uniós támogatással a műanyag flakonokat és kannákat gyártó Hód Plast Kft. - tájékoztatta az Algyőn tevékenykedő vállalkozás az MTI-t.



A közlemény szerint a jövő nyár végére elkészülő fejlesztés költségeiből 314 millió forintot fedez európai uniós támogatás.



A következő hónapokban a cég önállóan működő, független technológiai sorokat állít össze flakonfúvó, a kupakokat gyártó fröccsöntő, és a működtetésükhöz szükséges műanyagipari kiszolgáló gépekkel. A flakonfúvógépeket és a kiegészítő berendezéseket úgy választották ki, hogy alkalmasak legyenek a gyengébb minőségű, újrahasznosított műanyagok felhasználására is, ezzel hozzájárulva a körforgásos gazdaság kialakításához.



A cég jelenleg szinte teljes egészében kihasználja az ötliteres kannákat gyártó berendezések kapacitását, új vevői igényeket már nem tud fogadni. A beruházás eredményeként a vállalkozás 90 százalékkal tudja növelni az ötliteres kannák gyártását, a tízliteres kannák gyártását pedig várhatóan megduplázzák.



A projekt részeként az algyői telephelyen 855 négyzetméteres csarnokot építenek, ezzel bővítve a raktárkapacitást. Napkollektorokat is telepítenek, amelyek a telephely környezetbarát és költséghatékony működését szolgálják majd.



A nyilvános cégadatok szerint az 1998-ban alapított, magyar magánszemélyek tulajdonában álló, 63 alkalmazottat foglalkoztató vállalkozás árbevétele tavaly 1,869 milliárd forint volt, ami mintegy 18 százalékkal haladta meg a 2020-asat. Az adózott eredménye 2020-ban mintegy 472 millió, 2021-ben 393 millió forint volt.



A cég árbevételének mintegy 40 százaléka exportból származik. Termékeiket legnagyobb arányban romániai és az egykori FÁK országokban működő cégek számára gyártják, de szinte az összes európai országból érkeznek megrendelések a Hód Plast Kft.-hez, és csomagolóanyagaik eljutnak a mintegy ötezer kilométerre fekvő Kazahsztánba is.