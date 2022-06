Kormány

Szijjártó: újabb, mérföldkőnek számító előrelépés a paksi bővítés engedélyezési folyamatában

Újabb, mérföldkőnek számító előrelépés történt a paksi bővítés engedélyezési folyamatában, ugyanis az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) megadta a nukleáris biztonság szempontjából gyakorlatilag legfontosabb engedélyt - jelentette be a tárca közleménye szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Isztambulban.



A tárcavezető arról számolt be, hogy a hatóság csütörtökön jóváhagyta az úgynevezett olvadékcsapda gyártásiengedély-kérelmet. Elmondta, hogy ez a reaktorok egyik kritikus fontosságú, ráadásul hosszú gyártási idejű alkotóeleme, amelynek feladata, hogy egy esetleges nukleáris baleset esetén felfogja a reaktortartályból kiáramló olvadékot, és így megelőzze a környezetre és egészségre káros anyagok kijutását.



"Ez fontos előrelépés ahhoz, hogy az atomerőmű valós építkezési munkálatai meg tudjanak kezdődni" - mutatott rá.



Szijjártó Péter ezután közölte, hogy pénteken a Roszatom orosz atomenergetikai konszern vezetőivel fog tárgyalni Isztambulban a paksi atomerőmű bővítésével kapcsolatos munkálatok felgyorsításáról, hogy 2030-ra a tervezett két új reaktorblokk már munkába tudjon állni.



Szavai szerint ez azért fontos, mert az ukrajnai háború és a jelenlegi geopolitikai változások komoly energiaellátási kihívásokkal járnak az egész világon. "És világos, hogy az elkövetkezendő években azok az országok érezhetik majd magukat biztonságban, amelyek minél nagyobb mértékben elő tudják állítani a saját maguk által használt energiát" - húzta alá.



"Ebből a szempontból a paksi atomerőműnek kulcsfontossága van" - fogalmazott.



A miniszter hangsúlyozta, hogy minél előbb sikerül megépíteni a két új reaktorblokkot, annál előbb lesz még stabilabb, még biztosabb Magyarország energiaellátása és hazánk annál előbb tudja függetleníteni magát a világ energetikai piacának "elképesztő zavaraitól" és az elmúlt hónapokot, illetve várhatóan a következő éveket is jellemző "szélsőséges áringadozástól".



Hozzátette: a paksi kapacitásbővítés ráadásul lehetővé teszi a rezsicsökkentés eredményeinek hosszú távú megőrzését.