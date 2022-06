Gazdaság

Rendkívüli, évközi béremelésről döntött az Aldi

Rendkívüli, évközi béremelésről döntött az Aldi Magyarország; a januári, egységesen 8 százalékos béremelés után július 1-jétől pozíciótól függően további 8-19 százalékkal emeli munkatársai fizetését - tájékoztatta a vállalat csütörtökön az MTI-t.



A közlemény szerint az Aldi minden év január 1-jével emeli a béreket annak érdekében, hogy munkatársai fizetése megőrizze reálértékét. A társaság továbbra is szeretné megőrizni bérei versenyképességét, ezért döntött az utóbbi hónapokban tapasztalható jelentős áremelkedések, a hirtelen megugró infláció miatt az évközi béremelésről - hangsúlyozták.



A jelenlegi emelés a vállalat szinte minden munkavállalójára vonatkozik. Az újonnan belépő áruházi dolgozók kezdőbére 8 órás munkaviszony mellett havi bruttó 391 600 forintra, a budapesti üzletekben bruttó 407 300 forintra emelkedik. Az ebben a pozícióban elérhető legmagasabb bér bruttó 542 400 forint lesz. A biatorbágyi központi raktár logisztikai dolgozóinak kezdő fizetése havi bruttó 433 700 forintra, a 6. évtől bruttó 503 300 forintra nő, az itt elérhető legmagasabb fizetés bruttó 522 400 forint.



Az üzletvezetők bére július 1-jétől bruttó 749 500 forinttól indul, míg a 10 éve az Aldi-nál dolgozó áruházvezetőké a 11. évtől akár bruttó 1 157 000 forint is lehet.



Az irodai dolgozók bére egységesen 8 százalékkal nő.



A közlemény idézi Bernhard Haidert, az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatóját, aki kifejtette: az ország 20. legnagyobb munkáltatójaként vállalják a béremelés költségeit, még akkor is, ha ezzel tovább csökken szolid nyereségességük.



Az Aldi Magyarország 2008-ban nyitotta meg hálózatának első áruházát Magyarországon, jelenleg 155 üzlettel van jelen a magyar kiskereskedelemben, és több mint 4800 embert foglalkoztat.