Gazdaság

Kárenyhítési tájékoztatót tett közzé az Agrárminisztérium az aszálykárok miatt

Kárenyhítési tájékoztatót tett közzé az Agrárminisztérium (AM), az ország nagy részén ugyanis súlyos vagy nagyfokú aszály alakult ki - közölte az AM szerdán az MTI-vel.



A kárbejelentéssel érintett területek nagysága elérte a 230 ezer hektárt. A bejelentések 80 százaléka őszi vetésű kalászosokra vonatkozik, és a keleti országrészre, azon belül is Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére összpontosul - írták.



A kormány.hu oldal dokumentumtárában olvasható tájékoztató szerint első lépésként az aszálykár első észlelésétől számított 15 napon belül, de a betakarítást megelőzően legalább 15 nappal kell a kárt bejelenteni a Magyar Államkincstár (MÁK) elektronikus felületén elérhető MKR Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer alkalmazásban, ügyfélkapus hozzáféréssel. A bejelentésben segítenek a falugazdászok. Aszálykárt szeptember 30-ig lehet bejelenteni a valósághoz minél közelebbi hozamcsökkenési adatokkal. A kormányhivatal a bejelentést ellenőrzi, és a káreseményt abban az esetben igazolja, ha a várható hozamcsökkenés eléri a 30 százalékot.



A kormányhivatali határozat önmagában még nem jogosít fel kárenyhítő juttatásra, de ennek birtokában nyújtható be november 30-ig kárenyhítő juttatás iránti kérelem a MÁK honlapján. A károsodott növénykultúra 30 százalékot meghaladó hozamcsökkenése és 15 százalékot meghaladó hozamérték-csökkenése együttesen jogosíthat fel kárenyhítő juttatásra, amelynek mértéke a hozamérték-csökkenés 80 százaléka, megfelelő mezőgazdasági biztosítás hiányában 40 százaléka - olvasható a tájékoztatóban.