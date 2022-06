Gazdaság

TIM: megkezdődött a jogszerű foglalkoztatás nyári ellenőrzése

Megkezdődött a jogszerű foglalkoztatás nyári ellenőrzése, a munkaügyi hatóság idén is fokozott erőfeszítéseket tesz a bejelentés nélküli foglalkoztatás kiszűrése érdekében, a vállalkozásoknak ezért érdemes mielőbb pótolni az esetleges hiányosságokat - jelentette be szerdai közleményében a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM).



A három héten át az ország minden részében zajló célvizsgálat elsősorban a jogviszonyok rendezettségének, a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos előírások betartásának és a harmadik országbeli állampolgárok szabályos foglalkoztatásának ellenőrzésére irányul. A tárca hangsúlyozta, hogy a dolgozók jogszerű alkalmazása hozzájárul a gazdaság további fehérítéséhez, a rekordokat döntő hazai foglalkoztatás növeléséhez, a teljes foglalkoztatás eléréséhez.



Az akció alapvető célja nem a bírságolás, szankcionálás, hanem a hatóság jelenlétének tudatosítása, a munkáltatók jogkövető magatartásra ösztönzése. A munkavállalók anyagi biztonsága, megélhetése érdekében idén is kiemelt figyelmet érdemel és kap a bér mértékére és védelmére vonatkozó rendelkezések érvényesíttetése. A nyári időzítést a kiemelkedő mértékű feketefoglalkoztatással jellemezhető építőipar aktivitása és a több ágazatban nagy számban megjelenő időszakos munkahely indokolja - magyarázta közleményében a minisztérium.



Felhívták a figyelmet arra is, hogy a hiányos vagy nem megfelelően elkészített dokumentumokat a munkaadóknak még a munkaügyi ellenőrzés előtt érdemes korrigálniuk, esetleges mulasztásaikat - így akár a munkaviszony elmaradt bejelentését is - a lehető legkorábban pótolniuk. A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság hagyományos vizsgálata tavaly a munkavállalók számára vetítve kevesebb jogsértést talált, mint a megelőző négy év bármelyikében.



A munkaadók a munkaviszony létesítését legkésőbb a dolgozó munkába lépéséig kötelesek bejelenteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. Ma már akár az ügyfélkapun is lehet tájékozódni arról, hogy ez rendben megtörtént-e. A tudakozódást, a jogviszony lekérdezését a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság honlapján elérhető segédlet könnyíti meg.



Több mint egy éve él a rendelkezés, amely szerint a jogsértésen ért munkaadóknak így megrövidített dolgozójukat visszamenőlegesen legalább egy hónapra be kell jelenteniük a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál. Az intézkedés felszámolja a tisztességes vállalkozások versenyhátrányát, hiszen a költségvetés és a munkavállalók kárára ügyeskedők elveszítik a feketefoglalkoztatásból származó előnyöket. A dolgozók jogviszonyuk rendezésével jogosulttá válnak a társadalombiztosítási ellátásokra, a nyugdíjszámítást megalapozó szolgálati idejük meghosszabbodik - olvasható a TIM közleményében.