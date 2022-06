Gazdaság

Akár kétmilliárdos fogyasztóvédelmi bírságot is kaphat a Ryanair

Akár kétmilliárdos fogyasztóvédelmi bírságot is kaphat a Ryanair az egész nyáron át tartó fogyasztóvédelmi vizsgálat után - tudta megaz RTL Híradó. Az igazságügyi miniszter rendelte el a rendkívüli ellenőrzést, miután szerinte nem csak most, az úgynevezett extraprofitadó áthárítása miatt, hanem számos más esetben is sok panasz érkezett az ír diszkont légitársaságra az elmúlt években. A Ryanair nem reagált az újabb vizsgálat hírére.