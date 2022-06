Gazdaság

A fővárosban a XIII. kerületben nőtt a leginkább a lakáspiac forgalma

A fővárosban az ingatlan adás-vételek száma a legnagyobb mértékben, 93,9 százalékkal a XIII. kerületben nőtt tavaly 2020-hoz képest - közölte az OTP Ingatlanpont csütörtökön az MTI-vel.



A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2021-es adatai alapján azt írták, a második helyen, 89,1 százalékkal a XVI. kerület, harmadik helyen pedig az I. kerület állt 68,6 százalékos bővüléssel.



Budapesten az előző év csaknem 17 százalékos csökkenése után 2021-ben 50 százalékkal nőtt a lakóingatlanpiac forgalma.



A közleményben Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője kifejtette, a forgalomváltozás mértékét alapvetően befolyásolta a 2020-as év alacsony bázisa, valamint az adott kerületekben épülő új lakások száma.



Ugyanakkor a XIII. kerületben, amely a fővárosi újlakás-építések fő színtere, más állt a növekedés hátterében. Tavaly az új építések a korábbi évekkel közel azonos részarányt képviseltek a kerület összforgalmában és a többi kerülethez képest 2020-ban a forgalom visszaesése is mérsékeltebb volt itt. Ezért okkal feltételezhető, hogy a XIII. kerületben elsősorban szerves keresletélénkülés áll a bővülés hátterében - tette hozzá a szakember.



Arra is kitértek, hogy 2021-ben, már másodszorra a legnagyobb mértékű áremelkedést a XXIII. kerület könyvelhette el, ahol 2020-hoz képest átlagosan 20 százalékkal emelkedtek a lakásárak.



Közölték, hogy a 2021-es kerületi árrangsor élén, változatlanul az V. kerület áll négyzetméterenkénti 1,05 millió forinttal, miközben a bel-budai kerületek, az I., II. és XII. is átlépték a 900 ezer forintos szintet. Három kerület, a XXI., XX. és XXIII. átlagos négyzetméterára maradt kicsivel 500 ezer forint alatt, így a tavaly ezek voltak a legolcsóbb fővárosi kerületek.