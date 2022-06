Világgazdaság

Izrael Egyiptomon keresztül exportál Európába földgázt

Izrael, Egyiptom és az Európai Unió szerdán Kairóban egyetértési nyilatkozatot írt alá, amely szerint Izrael Egyiptomon keresztül exportál Európába földgázt - jelentette a The Times of Israel című angol nyelvű izraeli hírportál szerdán.



A megállapodás szerint Izrael Egyiptomba szállítja a földgázt, ahol cseppfolyósítják a szállításhoz, majd azt hajókkal Európába juttatják. Az egyezmény segíteni fogja az Európai Uniót az orosz energiafüggőség Ukrajna inváziója nyomán elhatározott csökkentésében.



Karine Elharrar izraeli energiaügyi miniszter hangsúlyozta, hogy a memorandum aláírása megerősítette Izrael szerepét. "Ez óriási pillanat, amikor a kis Izrael a globális energiapiac jelentős szereplőjévé válik" - mondta Elharrar, s hozzátette, hogy a megállapodás rávilágított az Egyiptom és Izrael közötti együttműködés erősödésére is.



Karine Elharrar, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, és Tarek el-Molla egyiptomi kőolajipari miniszter közös sajtótájékoztatót tartott, ahol kifejtették, hogy az egyezség Oroszország Ukrajna elleni támadása nyomán jött létre.



"Ez a bejelentés cáfolja azokat, akik régiónkban csak negatív erőket látnak, mint például a megosztottságot és a viszályokat" - mondta Elharrar. "Ez a memorandum megmutatja, hogy kikövezzük a partnerség, a szolidaritás és a fenntarthatóság új útját" - emelte ki az izraeli miniszter.



Von der Leyen különleges pillanatnak nevezte, és üdvözölte a történelminek minősített megállapodás aláírását, s hangsúlyozta, hogy az segíteni fogja az EU-t abban, hogy megszabaduljon függésétől Oroszországtól.